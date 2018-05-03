ATTIĞI TWEET NEDENİYLE MISS TURKEY TACI ALINAN ITIR ESEN BERAAT ETTİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Itır Esen ve Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı.

AYLIK KAZANCI 1.000 TL

Kimlik tespiti yapılan Itır Esen, öğrenci olduğunu, modellik yaptığını ve aylık 1.000 TL kazandığını söyledi.

"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sorgusunda, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait Twitter hesabından yapıldığını söyleyen tutuksuz sanık Itır Esen, "Amacım kimseyi aşağılamak yada birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını isteyen Esen, "Hakkımda tayin olunacak cezanın para cezasına çevrilmesini talep ediyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ertelenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

AVUKAT: YENİ NESLİN KUTLAMA MESAJI

Müvekkilinin davaya konu sosyal medya paylaşımının bir sosyal sınıfı hedef almadığını savunan Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, "Aynı zamanda paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler de bulunmamaktadır. Müvekkilim paylaşımda toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de, bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Müvekkilimin yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak bu yapılan paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez. Zorlama bir kıyasla suç isnat etmek haksız bir yaklaşımdır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" ifadesini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, ilk duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN…

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu paylaşımı nedeniyle, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği öne sürüldü.

Şüphelinin ifadesinde suça konu tweeti kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen iddianamede, 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye paylaşımda bulunduğunu söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.