Atıl okul binası kültür ve sanat evi olacak

AYDIN'ın Efeler ilçesinde atıl durumdaki okul binası, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek. Merkezle, çocukların yanı sıra mahalle halkına da çeşitli kurslar ile hizmet vereceği belirtildi.

Çocukların okul saatleri dışında arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyalleştiği, derslerini yaptığı ve çeşitli eğitici ve öğretici aktiviteler ile hoşça zaman geçirdikleri Efeler Belediyesi kültür ve sanat evlerine bir yenisi eklendi. Atıl durumdaki eski okul binasının restore edilmesine Efelir ilçesi Baltaköy Mahallesi'ndeki yapı, Kültür ve Sanat Evi olarak hizmete sunuldu. Çocukların el becerilerini ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için çeşitli atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği merkezde, kadınlar için de çeşitli kurslar verilecek.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Başkan Yardımcıları Ali Seydi Koca, O. Derya Tıkır, Belgin Alpdoğan, Baltaköy Mahalle Muhtarı Durmuş Çoban, Belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Baltaköy Mahalle halkı katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Çoban, Başkan Özakcan'a mahallelerine yaptığı tüm yatırımlardan dolayı teşekkür ederek her zaman kendisinin yanında olduklarını ifade etti.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Baltaköy'ün Aydın'ın milli kurtuluş mücadelesindeki önemine değinerek, "15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerinin İzmir'i işgalinden kısa bir süre sonra Aydın'a gelerek buradaki köyleri işgal etmesine karşı eli silah tutan kadın erkek demeden 7'den 70'e tüm Aydın halkının düşmana karşı mücadele verişinin de yıldönümünü yaşıyoruz. Baltaköylü Arşın Teyzemizin düşmana karşı canla başla mücadele eden Efelerimize günlerce yiyecek ve içecek temin etmek için Baltaköylü kadınlarımızı nasıl bir araya getirdiğini buradaki büyüklerimiz bilirler. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kısıtlı imkanlara rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan, "Belediye olarak şehir merkezimizdeki vatandaşlarımıza ne hizmet veriyorsak, köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımızdaki vatandaşlarımıza da aynı hizmetleri götürmeye gayret ediyoruz. Toplumcu sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak vatandaşlarımızı güzel sanatların her alanıyla buluşturmak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızı sosyalleştirerek yaşama daha çok bağlamak istiyoruz. Açtığımız merkezimiz daha çok yeni olmasına rağmen şimdiden 40 öğrencimiz kayıt oldu. Baltaköy Mahalle halkına belediyemize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyor, merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Özakcan'ın konuşmasının ardından merkezde eğitim gören çocukların açılışa özel hazırladıkları gösteriler sunuldu. Çocuklar arasında çeşitli yarışmalar yapılarak kazanan miniklere Başkan Özakcan tarafından ödülleri verilirken, mahalle çocuklarına da uçurtma hediye edildi.

Bahattin ALBAYRAK / EFELER (Aydın), ()

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