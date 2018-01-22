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Asker ailelerine her ay 345 TL yardım

VATANİ görevini yapmakta olan Mehmetçiklerin ihtiyaç sahibi ailelerine Bağcılar Belediyesi tarafından maddi yardımda bulunuluyor. Askerlik mevzuatının 4109 Sayılı Kanunu’na göre yapılan yardım çalışmasında aileler adına açılan banka...

Asker ailelerine her ay 345 TL yardım
VATANİ görevini yapmakta olan Mehmetçiklerin ihtiyaç sahibi ailelerine Bağcılar Belediyesi tarafından maddi yardımda bulunuluyor. Askerlik mevzuatının 4109 Sayılı Kanunu’na göre yapılan yardım çalışmasında aileler adına açılan banka hesabına aylık 345 TL yatırılıyor. 2017 yılında 468 aileye asker aile yardımı kapsamında maddi yardımda bulunuldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen asker aile yardımı çalışması ile ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi asker ailelerine maddi yardımda bulunuluyor. Askerlik mevzuatının 4109 Sayılı Kanuna göre yapılan yardımlar düzenli olarak devam ediyor. Evladı silah altında bulunan aileler Bağcılar Belediyesi’ne bu yardımdan faydalanmak için başvuruda bulunuyor. Ailelerden çocuklarının askerlik vazifesi altında olduğuna dair belge isteniyor. Yapılan başvurular Belediye’nin ilgili birimleri tarafından inceleniyor. Araştırma sonucu evlatları uzun ya da kısa dönem askerlik yapan ailelere Belediye Encümeni’nin onayı ile yardımda bulunuluyor. Maddi yardım ailelerin bankada açılan hesabına yatırılıyor.

"MEHMETÇİK İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Maddi yardım kapsamında ailelere her ay 345 TL veriliyor. 2017 yılında 468 aileye maddi yardımda bulunuldu. Yine bu yıl da 420 aile maddi yardımdan faydalanıyor. Yardım, askere giden kişi evli ise eşinin, bekar ise anne ya da babasının hesabına yatırılıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türk milletinin Afrin’de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu’ndan dolayı çok önemli günler yaşadığını hatırlatarak, Mehmetçiklere dualarını gönderdiklerini ifade etti. Askerlere ve ailelerine yönelik önemli hizmetlerde bulunmaya devam ettiğini de ifade eden Çağırıcı, “Askerlik vazifesini yapmak üzere silah altına alınan evlatlarımızın aileleri bizlere emanet’’diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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