Arkeoloji mezunları, keplerini antik kentte havaya fırlattı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- EGE, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 9 üniversitenin arkeoloji bölümlerinden mezun 306 öğrenci için UNESCO dünya mirası geçici listesindeki Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi. Öğrenciler, diploma sevincini binlerce yıllık antik kentte kep fırlatarak kutladı.

Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 14 üniversitenin işbirliği amacıyla kurduğu ADIM Üniversiteleri'nden olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi'nden mezun 306 arkeoloji bölümü öğrencisi için Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan ile üniversitelerin rektörleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Karahan, Denizli'de 19 antik kent olduğunu belirterek, "Bizim bunların hepsini ayağa kaldırma gücümüz yok. Bunların kazılması, ayağa kaldırılması bir 500 yıl falan sürecek. Dolayısıyla 500 yıl iş garantili mesleğiniz var. Mesleğinizin kıymetini bilin. İnşallah arkeolojiye ilgi, duyarlılık artıyor. Hem yerel yönetimler, hem genel yönetim bu işin öneminin farkında. Dolayısıyla bundan sonra bu alana daha fazla katkı sağlanacağına, ilgi gösterileceğine inanıyoruz. Mesleğinizin gelişmesi için gayret gösterin. Bunun hem ülkemize, hem bilim dünyasına güzel katkıları olacaktır" dedi.

Denizli Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan ise Türkiye'nin antik kentleriyle adeta bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de arkeoloji bölümünde okumak bir ayrıcalık. Bu alanda yurt dışından öğrencilerin gelmesini sağlamamız lazım, hedefimizin bu olması lazım. Ücret karşılığında burada arkeolojik kazıların nasıl yapıldığını, yurt dışındaki öğrencilere, arkeologlara gösterir hale getirmemiz lazım. Nasıl bazı öğrenciler yabancı dil öğrenmek için İngiltere'ye gidiyor, arkeoloji ile ilgili ders almak için de istiyoruz ki yabancılar Türkiye'ye gelsin. İddia ediyoruz ki sadece Denizli'deki arkeoloji alanlarımız İtalya'daki arkeoloji alanlarından daha fazladır" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise, Laodikya Antik Kenti'nin, Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümümüz 5 önemli kazıyı yürütmekte. Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü, geçen süre zarfında birçok antik yapıyı ayağa kaldırmış ve Anadolu coğrafyasında varlık gösteren eski medeniyetler hakkında önemli eser ve bilgileri tarih araştırmalarının hizmetine sunmuştur" dedi. Törende konuşmaların ardından mezuniyet belgelerinin verilmesine geçildi. Protokol üyeleri, öğrencileri mezuniyet belgelerini verdi. Diplomalarını alan 306 öğrenci, mezuniyetlerini binlerce yıllık antik kentin dev sütunları arasında keplerini havaya fırlatarak kutladı.

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