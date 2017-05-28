Ampute Ligi'nin en küçük oyuncusunun hedefi Milli Takım

KAYSERİ,() – AMPUTE Futbol Süper Lig’inde forma giyen 13 yaşındaki Berkay Polat, ligin en genç oyuncusu unvanına sahip oldu. Genç futbolcu en büyük hedefinin ise milli takıma yükselmek olduğu söyledi.

Ampute Futbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nda forma giyen ve ligin en genç oyuncusu olma unvanına sahip 13 yaşındaki Berkay Polat, ligde forma giyme heyecanını yaşadı. Kısa sürede A takıma yükselen Berkay Polat, kendinden yaşça büyük takım arkadaşı ile birlikte antrenmana çıkarak azmi ve gayreti ile göz doldurdu. Yalçın Delikan İlköğretim Okulunda da eğitimine devam eden Berkay Polat, takıma faydalı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Genç yaşta bu formayı terlettiği için mutlu olduğunu belirten Berkay, “Takımın bir parçası olduğum için mutluyum. Ağabeylerim bana çok destek oldular. Şu an takıma alıştım. Hedefim burada büyük maçlarda forma giyip milli takıma yükselmek” diye konuştu.

Genç oyuncunun hocası Kerim Sağır ise, Berkay’ı Ampute de geleceğin yıldızı olarak tanıtarak, “Berkay’ın hedefi, Feyyaz ve Barış abisi gibi yetenekli bir sporcu olmak. Berkay kişiliğiyle efendiliği ile dikkat çeken bir kardeşimiz. Bu hafta içinde lisansı çıkacak” dedi.

FOTOLU