Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.Kaza, akiam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Yılmaz'ın kullandığı 02 LE 051 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Şahin yönetimindeki 23 AH 654 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Şahin ve İlyas Yılmaz'ı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.