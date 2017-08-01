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Adana'ya Güney Afrika turunçgili

ADANA, () - ADANA Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) kaliteli ve sağlıklı üretim için gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmaları kapsamında, üreticilere Güney Afrika'da üretimi yapılan ekonomik ve yüksek verimli çeşitleri tanıttı. Dünyada...

Adana'ya Güney Afrika turunçgili

ADANA, () - ADANA Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) kaliteli ve sağlıklı üretim için gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmaları kapsamında, üreticilere Güney Afrika'da üretimi yapılan ekonomik ve yüksek verimli çeşitleri tanıttı.
Dünyada turunçgil üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği ülkeleri yakından takip eden ADATÜB, bu ülkelerden elde ettiği izlenimleri üreticilerle paylaşıyor. Bu kapsamda Güney Afrika'da incelemelerde bulunan zirai danışmanlar Hüseyin Doğru ve Haydar Ramazanoğlu, Adana Çiftçiler Birliği'nde gerçekleşen toplantıda, üreticilere, ekonomik ve yüksek verimli anaç çeşitler hakkında sunum yaptı.
ADATÜB Yönetim Kurulu Üyesi Remziye Karabucak, sunum öncesi yaptığı açıklamada, yaş sebze ve meyve üretimi ile ihracatında turunçgilin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "İspanya, İtalya, Güney Afrika gibi diğer turunçgil yetiştiren ülkeleri ziyaret edip, oradaki deneyimleri yerinde görüyoruz. Amacımız üreticilerimizi bilinçlendirerek, daha kaliteli, daha sağlıklı, daha fazla üretim yapabilmelerini sağlamak. Bu yüzden bugün gerçekleştirdiğimiz sunum üreticilerimiz için çok yararlı olacak" dedi.
Sunumda anaç çeşit ve uygulamalar konularında edindiği bilgileri üreticilerle paylaşan Hüseyin Doğru, inceledikleri turunçgil çeşitleri içerisinde Learni mandalinasının iddialı bir tür olduğunu ifade ederek, "Bu çeşidi çok beğendik. Oldukça ince kabuklu ve kabuktaki yağ oranı düşük. Türkiye'ye uygun, verimli ve çok lezzetli" diye konuştu.
YÜZÜN ÜZERİNDE ÇEŞİT VAR
Hüseyin Doğru, Güney Afrika'da gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında neredeyse 30 yaşında limon ağacı gördüklerini ve her yerin limon ağacı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Turunçgil sektörü oralarda çok gelişmiş, yüzün üzerinde çeşit mevcut. Yeni bir çeşide karşı heyecanları var. Sürekli deneme alanlarında yeni anaç türler üzerinde çalışıyorlar ve daha verimli, daha ekonomik, daha iyi üretim için uğraşıyorlar."

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