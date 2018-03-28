Abdülhamid Han Beyoğlu’nda düzenlenen panel ve fotoğraf sergisiyle anıldı

SULTAN Abdülhamid Han’ın 100'üncü ölüm yılı dolayısıyla, Yıldız Sarayı Vakfı tarafından ‘Sultan 2.Abdülhamid ve Çağı Yönetmek’ paneli düzenlendi. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen panel, Sultan II. Abdülhamid Han’ın hayatından kesitlerin yer aldığı “Ufkundan İzlerle Fotoğraf Sergisi”nin açılışı ile başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, panelde Sultan 2. Abdülhamid Han’ı anlattı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dünya ticaretinin merkezinde olan Türkiye’nin en önemli projeleri Sultan Abdülhamid Han döneminde başlamıştır. Ülkemizdeki sanayi hamlesinin üretimle birlikte eğitimle el alındığı en modern çağ da yine Sultan Abdülhamid Han dönemi olmuştur” dedi.

SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN ÇAĞI AŞAN PROJELERE İMZA ATTI

Sultan II. Abdülhamid Han’ın çağı aşan işlere imza attığını belirten Başkan Demircan, “Bir devleti ayakta tutan iki şey vardır; birincisi üretim, ikincisi ise ticarettir. Sultan Abdülhamid Han’ın projelerinin en başında ticareti yeniden Akdeniz havzasına almak düşüncesi vardı. Çünkü yeniden dünya ekonomisine hakim olabilmek için bu yolların tahsis edilmesi gerekiyordu. O nedenle bugün yapılanla dün yapılan arasında büyük bir benzerlik var. Tüm bunların yanı sıra memleketimizde üretim yapacak fabrikaların açılması ve bu fabrikalarda çalışacak mühendislerin, mimarların yetiştirilmesi için de doğru eğitim hamlesinin yapılmasına ihtiyaç vardı.” dedi.

Başkan Demircan, “Sultan Abdülhamid Hanı bu anlamda da çok ciddi hamleler içerisinde görüyoruz. İlk Boğaz Köprüsü projesi, ilk Denizaltı projesi çalışmaları, Sanayi mektepleri, üretime yönelik okulların yapılması ve birçok proje var. Yani dünya ticaretinin merkezinde olan Türkiye’nin en önemli projeleri Sultan Abdülhamid Han döneminde başlamıştır. Ülkemizdeki sanayi hamlesinin üretimle birlikte eğitimle el alındığı en modern çağ da yine Sultan Abdülhamid Han dönemi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Abdülhamid Hanı ölümünün yüzüncü yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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