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500 yıllık gölge oyunu özel ellerde hayat buldu

İSTANBUL,() - ANADOLU topraklarında 500 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle engelli vatandaşların maharetli ellerinde hayat buldu. Gülden Soyak Engelliler Kültür...

500 yıllık gölge oyunu özel ellerde hayat buldu

İSTANBUL,() - ANADOLU topraklarında 500 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle engelli vatandaşların maharetli ellerinde hayat buldu. Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde Karagöz ve Hacivat tiyatro oyunu ile Eğitim Programı sertifika törenine Başkan Hasan Can da katıldı.

Geleneksel Türk sanatının bir parçası olan gölge oyununun da engel tanımadığını gösteren kursiyerler, yeni bir sanat dalının tüm inceliklerini öğrenmenin de mutluluğunu yaşadı. Engelli kursiyerler ilk önce deve derisinden çizdikleri gölge oyunu karakterlerini daha sonra boyalarla renklendirdi. Kursiyerler karakter hazırlamayı öğrendikten sonra kendi yazdıkları oyunları bir hayali gibi perde arkasında seslendirerek sahneledi.

Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde Karagöz ve Hacivat tiyatro oyunu ile Eğitim Programı düzenlenen sertifika törenine Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; öğretmenler ve engelli vatandaşlar katıldı.

Kültür merkezinin engellilere göre yapıldığını ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Bu sanatı yaşatmamız lazım. Kursa katılan herkesi tebrik ediyorum. 3 haftalık eğitimin ardından öğrencilerimiz oyunu çok güzel sergiledi. Çırağın ustayı geçmesi lazım. Bu sebeple daha çok çalışmanız lazım. Tecrübe edinmeniz sayesinde de izleyicilerin heyecanla izledikleri bir gölge oyunu sergileyeceksiniz"dedi.

Konuşmaların ardından Hasan Can öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

(FOTOĞRAFLI)

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