3'üncü Uluslararası Hitit Koşusu tamamlandı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Hitit Koşusu'su 175'i sporcu olmak üzere bin 600 kişinin katılımıyla tamamlandı.Çorum Belediyesi’nin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile ortaklaşa düzenlediği 3'üncü Geleneksel Hitit Koşusu bugün gerçekleştirildi. Belediye önünden start alan yarışlar 3 bin metre, 10 bin metre ve vteranlar olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Saat 10.00’da start beldiye binası önünden start verilen yarışlara, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Atletizm Federasyon Başkanvekili Yasin Taş, sporcular ve davetliler katıldı.Yarışlarda 10 bin metre genel klasman kategorisinde birinci Etiyopya’dan Meskerem Sefiu Amare, ikinci Sebahat Akpınar, üçüncü Nursel Karataş, 10 bin metre erkekler genel klasman kategorisinde ise birinci Kenya’dan Kiplimo Kımutai, ikinci Mert Girmalegese, üçüncü Etiyopya’dan Gure Timbere oldu. 3 bin metre halk koşusunda ise, birinci Enes Fındıkçı, ikinci İnci Sefa Burak Kılıçarslan, üçüncü Murat Demir oldu.Ayrıca 3'üncü Uluslararası Hitit Koşusu'na Veteranlar kategorisinde 2655 göğüs numarası ile katılan 57 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Neriman Ölçer, gündelik kıyafetleri ile ilgi odağı oldu. Yarışlarda dördüncü olmayı başaran Neriman Ölçer, oğlunun ısrarı üzerine yarışlara katıldığını belirterek, "Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum " dedi. Dereceye giren katılımcılara 300 TL ile 5000 TL arasında para ve hediyeler takdim edildi.

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