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240 çocuk yaptıkları oyuncakları Anadolu'daki yaşıtlarına gönderecek

YAŞLARI 8 ile 13 arasında değişen 240 çocuk hafta sonlarını oyuncak yaparak geçiriyor. Şu anda kadar 300 ahşap oyuncak üreten çocukların hedefi ise bu sayıyı 500'e yükseltip oyuncakları Anadolu'daki yaşıtlarına göndermek. Bağcılar...

240 çocuk yaptıkları oyuncakları Anadolu'daki yaşıtlarına gönderecek
YAŞLARI 8 ile 13 arasında değişen 240 çocuk hafta sonlarını oyuncak yaparak geçiriyor. Şu anda kadar 300 ahşap oyuncak üreten çocukların hedefi ise bu sayıyı 500'e yükseltip oyuncakları Anadolu'daki yaşıtlarına göndermek.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nin Da Vinci Kulübü öğrencileri hafta sonu tatil yapmak yerine atölyeye geliyor. Çocuklar görev dağılımı yaptıktan sonra ahşap oyuncak üretimi için kolları sıvıyor. Kimi torna makinesinde ağaç parçalarına şekil verirken kimi de boyama yapıyor.

Anadolu’da hiç gitmedikleri yerlerdeki tanımadıkları akranları için oyuncak yapma amacı olan öğrenciler, eğitim sonunda ürettikleri oyuncakları belirleyecekleri kardeş okuldaki öğrencilere gönderecek. Şimdiye kadar 300 oyuncak yapan çocuklar bu sayı 500’ü bulduğunda oyuncakları dağıtacak.  

“YETENEKLERİNİ  SEVGİLERİYLE BİRLEŞTİRİYORLAR"

Projeyi çok beğendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız yeteneklerini ve sevgilerini birleştirip harika şeyler yapıyorlar. Kardeşleriyle paylaşım içine girmeleri oyuncaklara manevi bir anlam katıyor. Öğrencilerimiz mekanik ahşap oyuncak üretirken el göz koordinasyonlarını da geliştiriyorlar. Ayrıca eğitim onlar için iyi bir rehabilitasyon da oluyor” dedi.

( FOTOĞRAFLI )

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