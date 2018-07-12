15 Temmuz Çizim Duvarı Eyüpsultan'da açıldı

İSTANBUL, () -15 TEMMUZ ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için düzenlenecek birbirinden özel etkinlikler Eyüpsultan Meydanı'ndaki ‘15 Temmuz Çizim Duvarı’ programı ile başladı.



Eyüpsultan Meydanı ‘15 Temmuz'u Unutturmayacağız Aracı’ yanında düzenlenen programın açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bürokrat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BENİMLE BİRLİKTE ÇİZER MİSİN?



Başkan Aydın'ın konuşmasından hemen sonra Union of World Cartoonists (UWC) çizerleri Turgut Yılmaz, Ömer Faruk Altay ve Ahmet Altay tarafından 15 Temmuz'un hafızalara kazınmış iki fotoğrafının karikatürleri çizildi.

“DARBE GİRİŞİMİNİN UNUTULMAMASINI AMAÇLIYORUZ”

Programda konuşan başkan Aydın, darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini ve konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:



“15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, bu tarihin unutulmaması, milletimizin hafızasına iyi bir şekilde kazınması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugün etkinliklerimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. İnfografik sergi ve çizim duvarını açıyoruz. O geceyi anlatan görsellerle kronolojik bir sergi. O gün unutulmasın istiyoruz ve tarihimizde önemli bir yer olarak kalsın ve bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Gençlerimize, çocuklarımıza, halkımıza bu tarihin çok iyi anlatılması gerekiyor. Bu konuda belediye olarak biz var gücümüzle çalışacağız. Sizlerden de bunu bekliyoruz.”



Programda 15 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek etkinlik kapsamında isteyen herkes karikatüristler eşliğinde çizim yapabileceği belirtildi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)