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15 Temmuz anısına Ilgaz Dağı'na tırmandılar

ÇANKIRI'da, Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı 14-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da anlamı...

15 Temmuz anısına Ilgaz Dağı'na tırmandılar
ÇANKIRI'da, Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı 14-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da anlamı büyük bir tırmanış gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını aktardı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Karatatar, Ilgaz'daki etkinliğin iki gün sürdüğünü ve kent dışından gelen heyetlerle toplam 20 kişinin tırmanışa katıldığını ifade etti. Karatatar, şunları söyledi:
"14 Temmuz Cumartesi günü Mülayim Yaylası'nda kamp yapan sporcular, 15 Temmuz Pazar 06.00'da başladıkları tırmanışta, şiddetli rüzgar ve soğuk havaya karşı 10.30 sularında 2 bin 546 metrelik zirveye ulaştı. Fotoğraf çekimi ve şehitlerimizin ruhuna okunan dualar sonrası dönüşe geçildi. 14.00 sularında kamp alanına ulaşan sporculara katılım belgeleri takdim edildi ve kamp toplanarak etkinlik sonlandırıldı."
Mustafa Kemal Karatatar, etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

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