102’nci yılında Kût'ülAmare Zaferi’nin başkahramanı anıldı

İSTANBUL, () –ESENLER Belediyesi Kût'ülAmare Zaferi’nin başkahramanı Halil Kut Paşa’yı mezarı başında andı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de katıldığı anma programında dualar edildi.

Şeyh Yahya Efendi Türbesi’nde mezarı başında anılan Halil Kut Paşa, Osmanlı Devleti’ne kazandırdığı son zaferi ile yâd edildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu'nun Irak Cephesi Kut bölgesinde, Halil Kut Paşa komutasında kazanılan ve İngilizlerin Türk tarih kitaplarından kaldırttığı Kutü'lAmare Zaferi'nin 102’nci yılını idrak etmek amacıyla düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

“KUTÜ'LAMARE ZAFERİ GELECEK NESİLLERE AKTARILMAYA DEVAM EDECEK”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Kutü'lAmare Zaferi bizim tarihimizdeki galibiyet Batı’daki büyük bir yenilgidir. Biz de bu kahramanlığımızı yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise, “Bu zaferin başkomutanlarından Halil Kut Paşa’yı andık. Bu vesileyle vatan uğruna şehit olan tüm vatandaşlarımızı da andık. Ülkemizde Kutü'lAmare Zaferi’nin 100’üncü yılında yapılan tüm anma etkinliklerini biz sürekli devam ettireceğiz ve bu zaferimizi gelecek nesillere de aktaracağız” ifadelerini kullandı.

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