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Zihinsel engelli bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı açıldı

İSTANBUL, () –İZEV Vakfı, zihinsel engelli olarak tanımlanan bireyler için Farkadaş TV’yi hayata geçirdi. Engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı olan Farkadaş TV’de, kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve...

Zihinsel engelli bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı açıldı

İSTANBUL, () –İZEV Vakfı, zihinsel engelli olarak tanımlanan bireyler için Farkadaş TV’yi hayata geçirdi. Engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı olan Farkadaş TV’de, kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve engelli hakları hakkında programlar olacak.  

Farkadaş TV, Social Brand tarafından İZEV Vakfı için, zihinsel engelli olarak tanımlanan bireylerin yaşam algılarını, gerçekliklerini duyurmak için yapılandırıldı. Kendilerini ‘farkadaşlar’ olarak tanımlayan kanal ekibi, zihinsel engelli bireylerin hayata katılımı için çeşitli içerikler üretiyor.

16 Nisan’da ILS Vision desteği ile yayına başlayan Farkadaş TV, tüm programlarında toplumda engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı oldu. Kanalın, 8 buçuk milyon bireyin sesi olması hedefleniyor.

Reality, gezi, yemek, sohbet içerikli formatlarla Türkiye’de büyük bir kitlenin sesi olmayı planlayan kanalın yayıncılık anlayışı, yine bir ilk olan ‘eğitlence’ kavramını sosyal medya kanalı ile toplumun gündemine taşıyacak. Kanalın konu başlıkları ise kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve engelli hakları olacak.

İLK PROGRAM ‘AnlıYORUM, Tan’lı YORUM’

İsmail Tan Aytıs ve Hakan Kural tarafından sunulan tolk show içeriğinde, Down sendromlu Tan Aytıs'ın yaşamın her alanını kendi bakış açısıyla yorumlayacak ve yorumunu destekleyecek ünlü isimlerle bir araya gelecek. Kanala, Youtube üzerinden ulaşılabilir.

(FOTOĞRAFLI)

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