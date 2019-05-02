Yüzde 80'i yerli güneş enerjili araç ürettiler

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından yüzde 80'i yerli olarak üretilen güneş enerjili aracın yapımı tamamlandı.

Elektrik tahrik gücü ile çalışan 6 kişi kapasitesine sahip golf arabası modelindeki 'Ata-Oto' ismi verilen araç, OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi önünde düzenlenen törenle, projeye destek veren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya teslim edildi.

Proje yürütücülüğünü üstlenen OKÜ IARES Kulübü danışman hocası Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, 20 kişilik bir ekip ile bu tür projelere 1,5 yıl önce başladıklarını belirterek, "Geçen yıl HUNTER isimli bir araç yapmıştık ve bununla TUBİTAK'ın elektro mobil yarışmalarına katıldık. Oradan, biri jüri özel ödülü ve diğeri ise tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü olmak üzere iki ödül kazandık. Bu kapsamda, bu tür araçların burada kalmamasını istedik. Bilindiği üzere 2030 yılında üretilen araçların yüzde 30'u elektrikli araçlar olacak ve bu bağlamda da biz ne yapabiliriz diye düşünüp, Türkiye'de de ihtiyacımız olan golf türü araç, yani fabrikalarda, okullarda ve havalimanlarında kullanılmak üzere elektrikli araç projesini geliştirdik. Ardından Tosyalı Holding desteğiyle bir araç yaptık" dedi.

ENERJİSİNİ, ÜSTÜNDEKİ GÜNEŞ PANELLERİNDEN ALIYOR

Demir, "Aracımızda 10 KV'lık bir motoru bulunmakta ve yaklaşık 50 kilometre bir menzili olmaktadır. Bu elli kilometrenin ful şarj olduğunda,15 kilometresi kadarını güneş enerjisinden alıp günlük kullanılabilmektedir. Kullanılan ürünlerin yüzde 80'i yerlidir. Yaklaşık 2,5 ayda tamamlamış bulunmaktayız. Bu anlamda ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu. Dr. Öğretim üyesi Müslüm Demir, bu proje ile Türkiye'deki öğrencilere yeterli fırsatlar verilince nelerin yapılabileceğinin ispatlanmış olduğunu söyleyip seri üretime geçmek istediklerini vurguladı. Teslim töreninin ardından aracın anahtarını teslim alan Fuat Tosyalı, Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki diğer protokol üyeleri ile birlikte test sürüşünü gerçekleştirdi.



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