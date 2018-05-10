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Yerli otomobil şirketi CEO'sunun açıklanması ertelendi

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesinin ve CEO'sunun duyurulmasının ertelendiğini söyledi. Konya'da düzenlenen 'Türkiye...

Yerli otomobil şirketi CEO'sunun açıklanması ertelendi

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesinin ve CEO'sunun duyurulmasının ertelendiğini söyledi.
Konya'da düzenlenen 'Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesi ve CEO duyurulmasının, şirket avukatlarının süre istemesi nedeniyle ertelendiğini belirtti. Açıklamanın mayıs ayı içinde yapılabileceğini kaydeden Bakan Özlü, "Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasında şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. İhtiyaç duyulan ilave süre sebebiyle yarınki sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek haftaki salı gününe kadar ihtiyaçları olduklarını söylediler. O nedenle yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. İstedikleri süreyi o nedenle dikkate almak durumundayız" diye konuştu.

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