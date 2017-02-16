Yavru hayvanlar için robot anne ‘Sevked’

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA 75'inci Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası’ için robot anne geliştirdi. Yalova Belediyesi’nin sponsorluğunda geliştirilen robot, annelerini kaybeden yavru hayvanların doğal yollarla beslenmelerini sağlıyor. Proje ekibi robot anneye ‘Sevked’ adını verdi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi veren proje ekibi, robot annenin testlerini Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirdi. Öğrencilerin geliştirdikleri bir yazılım sayesinde kendine yaklaşan yavruyu fark eden robot, memelerinden süt salıyor ve bu sayede yavruların beslenmesine yardımcı oluyor.

Projede yeralan Emircan Sönmez, “Projeyi hayvanların anneleri olmadığında gözlerinin görmediğini ve aç kaldıklarını gördükten sonra yapma kararı aldık. Robot annemiz aynı anda 6 yavruyu besleyebilecek kapasitede. İçerisinde süt tankı ve o süt tankındaki sütü ısıtacak bir sistem mevcut. Yavru kedilerin gözlerinin açılmasına ve çapaklanmasını gidermeye yardımcı olarak keçeden yapılmış dil robot annemizin başka bir özelliği. Ağız sıvısının yerini tutması amacıyla antiseptik demlenmiş çay kullanıyoruz. Yavruların anne sıcaklığını hissetmeleri amacıyla robot annenin altındaki mindere cep ısıtıcıları yerleştirdik. Robot anne olduğunu hissettirmesi amacıyla ses sistemine de sahip. Kısacası bir canlıda bulunan tüm özellikleri robota adapte etmeye özen gösterdik. Ve tüm bunları akıllı telefonumuza entegre ettiğimiz uygulama sayesinde uzaktan gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Veteriner Hekim olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, konunun önemini yakından bildiği için bu projeyi desteklediğini ve projenin başarılı olacağına yürekten de inandığını belirterek şunları dile getirdi; “Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Böyle bir proje bana geldiğinde hiç tereddüt etmeden destek olalım dedim. Genç arkadaşlarım çok isabetli bir projeye imza atıyorlar. Geliştirdikleri bu robot sayesinde yavrular anne şefkatinden yoksun kalmayacaklar. Robot rehabilitasyon merkezlerinde annelerini bir şekilde kaybetmiş yavruların beslenmesinde kullanılabilir. Böylesine önemli bir projenin Yalova’dan çıkması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadesini kullandı.

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