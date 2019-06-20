Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Yapay zeka artık meme kanserini teşhis edebiliyor

Günümüzde sıkça duymaya başladığımız yapay zeka teknolojisi hayatın her alanında kendini gösteriyor. Sağlık alanında da kullanılmaya başlanan bu teknoloji ile kadınlar arasında sıkça görülen meme kanserinin erken teşhisi mümkün...

Yapay zeka artık meme kanserini teşhis edebiliyor

Günümüzde sıkça duymaya başladığımız yapay zeka teknolojisi hayatın her alanında kendini gösteriyor. Sağlık alanında da kullanılmaya başlanan bu teknoloji ile kadınlar arasında sıkça görülen meme kanserinin erken teşhisi mümkün olacak.

IBM'in geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bir radyolog düzeyinde kanserin teşhisini mümkün kılıyor. Şirketten yapılan açıklamada yapay zekanın özel bir algoritma sayesinde hastanın görüntülenme verileri ile sağlık geçmişini birlikte analiz ederek teşhis koyduğu belirtildi. Açıklamada, yapay zeka teknolojisinin meme kanseri vakalarının yüzde 87'sinde doğru teşhis koyduğu kaydedildi.

Radyologların daha kolay teşhis koyabilmesini sağlayacak olan bu özel teknolojinin yakın gelecekte kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328