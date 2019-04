Vartolu öğrenciler bluetooth kontrollü araç yaptı

MUŞ'un Varto ilçesindeki Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri bluetooth kontrollü araç yaptı. Halk Eğitim Merkezi'ndeki bilgisayar odasında 3 ay çalıştıklarını belirten Rümeysa Can, yarışmalara katılmak istediklerini söyledi.

Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri robotik kodlama eğitimi sonrası araç yapmak için çalışmalara başladı. Varto Halk Eğitim Merkezi'ne ait bilgisayar odasında yaklaşık üç ay önce çalışmaya başlayan Rümeysa Can, İrem Tunç, Ömer Talha Yıldız, Dilara Yangın, Anıl Gencay, Barış Doğan, Mustafa Beşir Terzi, Ahmet Demir, Dera Vural, Ufuk Akçelik ve Enes Karataş robotik kodlama ile bir araç yaptı. Bluetoothla kontrol edilebilen otomobili İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'ye gösteren öğrenciler, kısa bir şov yaptı. Aracın gösterisini izleyen Süne, öğrencileri tebrik etti.

Öğretmen Cihat Tunç, öğrencilerin yaptıkları otomobili Van'da yapılacak 'İnovasyon ve Kariyer Fuarı'nda sergileyeceklerini belirtti. 4 wattlık bir motor bulunan aracın yan tarafında bulunan pil ile enerji aldığını belirten Tunç, bluetooth kontrolüyle sürüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Rümeysa Can, "Arkadaşlarla eğitimini gördüğümüz robotik kodlamayla bir araç yapmayı tasarladık. Yaklaşık 3 ay sürede otomobili ortaya çıkardık. Bundan sonra bu konudaki yarışmalara katılmak istiyoruz" dedi.



