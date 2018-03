Vanlı öğrencinin projesi, Finlandiya'daki yarışmada finale kaldı

FİNLANDİYA'da düzenlenen ve 36 ülkenin katıldığı yarışmada, Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gürkan Kılıç'ın okulun kimya öğretmeni İzmirli Rahel Yıldırım'la birlikte yaptığı suyun kirlilik oranını tespit eden 'Robotik yazılım' projesi, binlere proje arasında 'Nature and Environment' (Doğa ve Çevre) kategorisinde finale kaldı. Kimya öğretmeni Rahel Yıldırım, saklama kabı ve pet şişelerden yapılan cihazın katı atıkları ve kirliliği suda tespit edip, sesli bir şekilde çağrı verdiğini söyledi.

Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde okuyan Gürkan Kılıç, Finlandiya'da yapılan 'StarT Uluslararası Eğitim Projeleri ve En İyi Eğitim Uygulamaları' yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Luma Centre Finland - Helsinki Universitesi işbirliği ile 1,5 ay önce düzenlenen 'StarT Uluslararası Eğitim Projeleri ve En İyi Eğitim Uygulamaları' yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada, Türkiye'den gönderilen projelerin değerlendirilmesi sonucunda, Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Gürkan Kılıç'ın, kimya öğretmeni Rahel Yıldırım ile birlikte yaptığı 'Robotik yazılım' çalışmalarında, su kirliliğini tespit edip anında sesli olarak sinyal veren 'Robot' yazılım projesi iyi bir derece alarak finale kaldı. 36 ülkeden binlerce proje arasında Vanlı öğrenci Kılıç'ın saklama kabı ve pet şişelerle yaptığı 'Robotik yazılım' projesi, doğa ve çevre kategorisinde en iyi seçilip dünya finaline kaldı. Sonuçları geçen hafta açıklanan yarışmaya Türkiye'den farklı kategorilerde 9 projenin daha finale kaldığı belirtildi.

36 ÜLKE ARASINDA DÜNYA FİNALİNE KALDI

Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Kılıç, Filandiya'da yapılan yarışmada binlerce proje arasında finale kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu proje sınıfımızın fikriydi. Projemiz, 36 ülkeden binlerce proje arasında finale kaldı. Van halkının bununla ilgili videomuzu izleyip beğenmelerini istiyoruz. Ne kadar tıklama olursa, oylamada şansımız o kadar yüksek olur. Projenin yazılımını ben yaptım. Saklama kabı ve pet şişelerle yaptım bunu. Sudaki kirliliği tespit eden bir cihaz. Yüksek kirliliğin olduğu yerlerde 155'i de arıyor. Buradaki kirliliği tespit edip, anında bilgisayar ortamına aktarıyor. Uzaktan kumandayla bunu suya bırakıyoruz. Sonra sudaki kirliliği ölçüp, bize ölçümlerini aktarıyor. Kirlilik oranıyla ilgili bize verileri anında veriyor. Projemiz, 'Nature and Environment' kategorisinde en iyi ödül seçilerek dünya finaline kaldı.Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah finalde de Van'ı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"dedi.

SUDAKİ KİRLİLİĞİ TESPİT EDİP, SESLİ SİNYAL VERİYOR

Okulun Kimya Öğretmeni Rahel Yıldırım ise, bu projede Türkiye'de birçok okulla yarışmaya katıldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Filandiya'da yapılan bu 'StarT Uluslararası Eğitim Projeleri ve en iyi Eğitim Uygulamaları' yarışmasında okulumuz binlerce proje arasında finale kaldı. Bu yarışmaya 1,5 ay önce başvurmuştuk. Projede yaptığımız cihaz, katı atıkları ve kirliliği suda tespit ediyor bize sesli bir şekilde çağrı veriyor. Biz de gidip yeri nerdeyse bunu tespit ediyoruz bulunduğumuz yerden yaklaşık 150 metre civarında bölgeyi tarayıp, bize haber verebilecek bir cihaz yaptık. 36 ülke arasından binlerce proje vardı. Bizim projemiz, bu projeler arasında 'Nature and Environment' kategorisinde ödüle layık görülerek finallere kaldık."



