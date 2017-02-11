Uzaktan erişimle Kuran okuyup sulama yapan mezar taşı projesi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, düzenlenen 'Maker Fair Bilim Fuarı'na Şanlıurfa'dan katılan öğrencilerin hazırladığı uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' projesi ilgi gördü.

Gaziantep'teki Özel Deva Okulları'nda düzenlenen 'Maker Fair Bilim Fuarı'na farklı kentlerden 53 okulun öğrencisi, 100 proje ile katıldı. Fuarda, özellikle engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılan projeler de yer aldı.

AKILLI MEZAR TAŞI

Fuara Şanlıurfa'dan katılan 9'uncu sınıf öğrencisi Erdem Akaş'ın modern mezar taşı projesi, ilgi gördü. Akaş projesiyle mezar ziyareti yapamayanların veya başka bir şehirde yaşayan insanların mezarlara uzaktan erişerek dua okunmasını ve mezarı sulanmasını sağlıyor. Güneş enerjisi paneli, power bank ve akıllı tabletten oluşan proje ile insanlar uzaktan eriştiği tablet bilgisayar aracılığıyla sevdiklerinin mezarlarında dua okunmasını, Kuran'dan bölümler okunmasını ve ihtiyaç halinde sulanmasını sağlıyor. Akaş, proje kapsamında ayrıca mezar çevresine kameralar yerleşebileceğini ve bu şekilde ziyaret edilebileceğini de söyledi.

Fuarı ziyaret eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yapılan çalışmaların gelecek için ümit verdiğini ifade eden Mete şöyle konuştu:

"21'inci yüzyılda bilim ve teknolojinin hayatla entegre edildiği bir dönem yaşıyoruz. Eğitimde kazanılan bilgilerin teknolojiyle harmanlandığı zaman nasıl bir sonuç ortaya çıktığını az önce öğrencilerimizin gösterilerinde gördük. Açıkçası gelecek anlamında da bu anlamda ümitlenmiş olduk. Biz 21'inci yüzyılda bilgiye ulaşan değil sadece bilgiyi hayatın her alanında kullanabilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Dünya ile mücadele etmenin, katma değeri yüksek ürün elde etmenin tek yolu bu. Bu anlamda proje tabanlı öğrenimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

Deva Okulları Kurucu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ise, fuarın yararlı olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Şu anda ülkemizin çeşitli illerinden 53 katılımcı okul var. Bunların 6'sı üniversite, ilkokul, anaokulu, liselerden katılanlar var. Teknolojiyi kullanarak yaptıkları kendi projelerini, kendi hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına bilgi alışverişi, fikir alışverişi için bu projeyi geliştirdik inşallah çok da olumlu olacağına inanıyorum" diye konuştu.



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