SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüz günlük eylem planında yer alan projeler arasında bulunan Türkiye Uzay Ajansı’nın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan Türkiye Uzay Ajansı için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin milli çıkarlarını gözetecek ajansın, uzay alanında koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek bir sistem olduğunu anlattı. Öncelikli hedefin sektörü yönlendirmek, koordine etmek ve uluslararası ilişkileri tek elden yönetmek olduğunu belirten Varank, “Türkiye Uzay Ajansı, 100 günlük icraat programında belirttiğimiz gibi bu yıl içinde kurulacak. Teşkilatlanma çalışmaları ise en kısa sürede tamamlanacak” dedi.

Kurulacak olan Türkiye Uzay Ajansı'nın amaç ve faaliyetlerini anlatan Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzay sanayinin gelişmesi, yürütülen projeler ile programa alınan yeni projelerin çoğalması sebebiyle uzay ve havacılık alanında koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek ve Türkiye’nin milli çıkarlarını gözetecek bir yapı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz. Bu kurum, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak. Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Kapasite ve yeteneklerin artırılması için çalışacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları koordine edecek. Ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacak. Aynı zamanda fırlatılan uyduların kayıtlarını da tutacak. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye'nin haklarını takip ederek, diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu işbirliklerini geliştirecek.”

‘YERLİ VE MİLLİ UYDULARDA SON DURUM’

Bakan Mustafa Varank, yerli ve milli uydularda yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında da bilgi verdi. TÜRKSAT 6A, OPMER VE İMECE projelerinden bahseden Varank şunları kaydetti:

“Ülkemiz 2000’li yıllardan itibaren uydu teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarına başlamış, ilk olarak gözlem uyduları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu süreçde de BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 gözlem uyduları tasarlanmış ve üretilmiştir. 17 Ağustos 2018 tarihi itibariyle RASAT uydumuz yörüngede 7'nci yılını, GÖKTÜRK-2 uydumuz ise 18 Aralık 2018 tarihi itibariyle yörüngede 6'ncı yılını tamamlamış olacak. Bu uydularda geliştirip ürettiğimiz yerli ve milli ekipmanlar uzay ortamında ilk defa başarıyla kullanılmıştır. Ülkemiz, 2014 yılı itibariyle kazandığı özgüven ve tecrübelerle TÜRKSAT 6A ve İMECE gibi daha büyük ölçekli yerli ve milli uydu projelerine başlamış ve bu alanda uluslararası anlamda bir üst lige çıkmıştır. Türkiye’nin ilk millî haberleşme uydusu Türksat 6A ise geosenkron yörüngede 42 derece doğu boylamında hizmet verecek. Avrupa’dan Hindistan’a çok geniş bir coğrafyada haberleşme hizmetleri verebilecek. Şu an bu uydunun yapısal modeli test edilmiş olup, önümüzdeki aylarda mühendislik modeli çalışılacak. Uçuş modeli, 2020 yılı sonunda fırlatma için hazır olacaktır.

İMECE uydusu ise metre altı çözünürlüğe sahip Türkiye’nin ilk milli ve yerli gözlem uydusu olacaktır. Tasarım aşaması devam eden uydunun prototip üretimleri başlamıştır. Bu uydularla yerli ve millilik oranları daha da artırılmıştır. 2021 yılı itibariyle söz konusu uydularımızın hizmete alınması planlanmaktadır.

TÜBİTAK Uzay’a bağlı Optik Sistemler Araştırma Merkezi (OPMER) ise açılışa hazır. Burada uzay kalifiye optikler ile ilgili araştırmalar ve üretimler yapılacak. Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları için aynalar ve lensler imal edilecek. Hatta alanında ilk kez 800 milimetre çapında büyük çaplı optik bileşenler, lensler ve aynalar yerli imkanlar ile üretilebilecek.”