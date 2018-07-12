Türkiye'nin ilk hibrit aplikasyonu 'İAU Ar READER' kullanımda

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Aydın Üniversitesi, akıllı telefonlar için geliştirdiği mobil uygulamayla üç boyutlu VR kampüs turu olanağı sunuyor. Uygulama, hem sanal, hem de artırılmış gerçeklik tecrübesi sunması açısından Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk olma özelliğine sahip.

Teknolojik gelişme ve uygulamalı eğitime verdiği önemle öne çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), üniversite tercih döneminin yaklaştığı bugünlerde üniversite adayları için büyük kolaylık sağlayacak bir uygulamayı hayata geçirdi. İAÜ, hem sanal gerçeklik (VR) hem de artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini bir arada taşıyan bir mobil aplikasyon hazırladı. Üniversite logosuyla aktif olan “IAU AR Reader” adlı uygulama, hibrit özelliğiyle vakıf üniversiteleri arasında ilk olma özelliğini taşıyor.

ÜNİVERSİTENİN LOGOSUYLA ÇALIŞIYOR

Herhangi bir karekoda ihtiyaç duymayan uygulama, üniversitenin logosunun olduğu herhangi bir materyalin okutulmasıyla çalışıyor. Kullanıcılara yenilikçi özellikler sunabilmek amacıyla artırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin en iyi yönleri birleştirilerek tasarlanan IAU AR Reader ile kullanıcıların hem 3D seçeneğiyle İAÜ ana kampüsünü keşfetme hem de 360 derece VR tur seçeneğiyle kampüste gezintiye çıkma seçenekleri var. IAU AR Reader ile kullanıcılar, artırılmış gerçeklik kartları ile uygulamanın içinde gezinmek için İAU ana kampüsünü üç boyutlu olarak keşfedebiliyor, kampüsteki 360 derece sanal gerçeklik turuna katılabiliyor ve Üniversite ile ilgili önemli bilgilere ve titizlikle seçilmiş linklerle üniversite web sitesine kolay erişim sağlayabiliyorlar.

IAU AR Reader, hâlihazırda Android işletim sistemi için Google Play’den, IOS işletim sistemi için de App Store’dan indirilebiliyor.

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