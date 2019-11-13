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 “Türkiye fiber optik ağını 5 milyon km’ye çıkarmalı”

“Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda konuşan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, Türkiye’nin fiber optik altyapı uzunluğunu 5 milyon km’ye çıkarması gerektiğini belirterek bunun için...

BİLİM-TEKNOLOJİ 13.11.2019, 15:57
 “Türkiye fiber optik ağını 5 milyon km’ye çıkarmalı”
“Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda konuşan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, Türkiye’nin fiber optik altyapı uzunluğunu 5 milyon km’ye çıkarması gerektiğini belirterek bunun için 50 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Altınbaş Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Çelebi Danışmanlık tarafından düzenlenen “Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda Türkiye’nin dijitalleşme süreci ve yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Konferansta bir konuşma yapan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, Ekonomi eski Bakanı Işın Çelebi, dijitalleşmenin yepyeni bir dünya ortaya çıkardığına dikkat çekerek bunun kırılmaya yol açtığını vurguladı.

Işın Çelebi, fiber optik altyapının önemine dikkat çekerek, devletin ve özel sektörün el ele verip bu alanda gerekli yatırımları yapması gerektiğini ifade etti. Fiber optik altyapının geliştirilmesinin şu anda Türkiye’nin en önemli projesi olduğunu belirten Çelebi, “Eğer bu alanda gerekli yatırımlar yapılmazsa Türkiye çağdışı kalabilir” uyarısında bulundu. Türkiye’nin fiber optik altyapı uzunluğunu 5 milyon kilometreye çıkarması gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, bunun için 50 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu anlattı.

“DÜNYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA”

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş da, “Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda yaptığı konuşmada dünyanın dijital dönüşüm çağında bulunduğunu belirterek, özellikle Endüstri 4.0 devriminin çok hızlı geliştiğini ve yeni fırsatlar yarattığını vurguladı.

Yeni teknolojilerin müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerin çok daha hızlı piyasaya sunulmasını mümkün kıldığını belirten Ali Altınbaş, bu sayede daha hızlı ve esnek ürünlerin üretilmesinin mümkün hale geldiğini anlattı.
İnsan kas gücünün sistemden çekilmesiyle hata payının azalacağını ve mükemmelliğin artacağını vurgulayan Ali Altınbaş, yeni kurulan şirketlerin ancak bu teknolojileri kullanarak fark yaratabileceğini vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi olarak yenilikçi ve çağdaş bir eğitim sistemi uyguladıklarını belirten Ali Altınbaş, sadece teknolojiyi kullanan değil geliştiren kuşakların yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin genç nüfusunun önemli bir fırsat sağladığına dikkat çeken Ali Altınbaş, bu cevherin iyi işlenmesi durumunda ekonomik açıdan sıçrama gerçekleştirebileceğini söyledi. Mühendislik fakültelerinde dijital dönüşümün teşvik edilmesi ve sektörle işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Ali Altınbaş, Türkiye’nin yaygın bir fiber optik altyapısına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu yatırımın yapılmaması durumunda 5G altyapısının etkili bir şekilde işleyemeyeceğini ifade eden ve Türkiye’nin fiber optik altyapısının 5 kat artırılması gerektiğini belirten Ali Altınbaş, aksi takdirde Türkiye’nin teknoloji yarışında geri düşebileceği uyarısını yaptı.

“ENDÜSTRİYEL İNTERNET BÜYÜK DEĞİŞİM YARATACAK”

Konferansa katılan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan ise 5G’yi anlattığı konuşmasında endüstriyel internetin büyük bir değişim yaratacağı yeni bir dönemin hayal edildiğini ifade etti. 5G’nin gerek ölçek gerekse servis kapsamı olarak 4G’den çok farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Arıkan, 5G’nin 1000 misli fazla veri hızları vadettiğini belirtti. 5G ile yaşanacak sayısal dönüşümün firmalar ve ülkelerin rekabet gücünü belirleyeceğini belirten Prof. Dr. Erdal Arıkan, bu yatırımı telekom şirketlerinin tek başına yapamayacağını, kamunun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

“Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda bir konuşma yapan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da dijitalin birçok sektörde yıkıcı (Disruptive) dönüşüme yol açtığını belirterek bu dönüşüme ayak uyduramayan bir zamanların dev şirketlerinin yok olduğunu vurguladı.

“KATMA DEĞERİN TEMELİNDE DİJİTAL DEVRİMLER VAR”

Konferansa katılan Türkiye Teknoloji  Geliştirme Vakfı Başkanı (TTGV) Cengiz Ultav da, dünyada bilimin, teknolojinin itici gücü haline geldiğini belirttiği konuşmasında dijital teknoloji konusundaki dinamiklerin çok iyi görülmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Genç arkadaşlarımız bu dinamiklerin içine dalarlarsa oradan çıkaracakları enerjinin haddi hesabı yok” diyen Ultav, “Verimlilik ve katma değer yaratmada endüstriyel dijital devrimlerin bulunduğunu ve sürekli devam etmekte olduğunu çok iyi fark etmemiz lazım. Bunların üstüne bir de şimdi insanla bir araya gelmeye çalışan teknolojiyi ve birçok yeni ufukları açan bilimi bindirdiğimiz zaman, bu yeni bağlam çok çok büyük bir potansiyel ifade ediyor. Birbirleriyle çok büyük girişimleri var. Endüstri 4.0, dijital devrim gibi terimlerin arkasındaki bütünlüğü yakalamanın çok önemli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, Blockchain Türkiye YK Üyesi Dr. Soner Canko, BTC Türk CEO’su Özgür Güneri’nin yanı sıra aralarında Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, Prof.Dr. Emre Alkin,  Prof. Dr. Ercan Gegez, Prof.Dr. Berrin Ceylan Ataman ile Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu gibi akademisyenlerin de yer aldığı, alanında zirve isimleri buluşturan “Dijital Yönetim ve Kırılma” Konferansı’nda Türkiye’nin yakın geleceğinde dijitalleşmenin önemi konuşularak politika önerileri sunuldu.

 

 

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