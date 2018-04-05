Türk yazılımcılar devler ligine göz dikti

MERSİN Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Mersin Teknopark) Türk girişimciler tarafından yüzde 100 yerli teknoloji ile akıllı televizyonlar için antivirüs 'Chomar' adlı yazılımı geliştiren şirket, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için sektördeki büyük pastaya da gözünü dikti.

Mersin Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren eBilge Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yüzde 100 yerli teknoloji ile akıllı televizyonlar için güvenlik yazılımı geliştirildi. Dünyada 2 şirket tarafından üretilen ürün yerli teknoloji ile geliştirilerek kullanıcıların hizmetine sunuldu. Projeyi yüzde 100 yerli ve yüksek teknolojili olma önceliğiyle geliştiren şirket, Chomar Antivirus ile kullanıcıların siber güvenlik problemlerini yenilikçi metotlarla çözerek, deneyimini ön planda tutup, farklı platformlarda kullanılabilen küresel pazara hitap eden özgün üretimler yapmayı da sürdürüyor. Chomar Antivirus, dünyada 33 şirketin sahip olduğu en yüksek kriterli OPSWAT Gold sertifikasını Eylül 2016 tarihinde alırken, Türkiye’nin de ilk ve tek yazılımı oldu. OPSWAT Gold Sertifikası ile ürünün kalitesi tescillenirken, dünyanın en büyük teknoloji üreticileri arasında olan Cisco, Juniper Networks, F5 Networks, Citrix, Palo Alto Networks gibi lider firmalar tarafından güvenilen ve ürünlerine entegre edilen bir ürün haline getirildi.

Chomar Smart TV Security’nin, akıllı televizyon uygulama marketleri üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilerek akıllı televizyonlar için oluşabilecek güvenlik sorunlarına karşı koruma sağladığını belirterek şirket CEO’su S. Bilgehan Üstündağ, "Nesnelerin İnterneti (IoT) ile ilgili akıllı televizyonlar için geliştirdiğimiz siber güvenlik ürünü dünyada yalnızca 2 şirket tarafından üretilmekte, yerli olarak çözüm sunan tek ürün ise Chomar Smart TV Security" dedi.

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte hayatın her alanında kullanılan cihazların internete bağlandığını, bağlanan bu cihazların çeşitli haberleşme protokolleri vasıtasıyla birbirleri ile haberleşip bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturduklarını ifade eden Üstündağ, bu sistemin tümünün nesnelerin interneti olarak adlandırabileceğini dile getirdi. Tamamen savunmasız olan bu ürünlerin güvenliklerinin sağlanması gerekliliğini görerek uygulamayı geliştirdiklerini kaydeden Üstündağ, "Akıllı televizyonlar için geliştirdiğimiz program ürünün nesnelerin interneti güvenliği ile ilgili bir başlangıç oldu. Farklı cihazlar için ürünler üzerinde de çalışıyoruz. Evimizde veya iş yerimizde sürekli internet bağlantısı ile kullandığımız akıllı televizyonlara bulaşabilecek bir zararlı yazılım, bulunduğu ortamdaki ses veya ortamdaki görüntüyü bilgimiz dışında kayıt edebilir. Bulaşan zararlı yazılım cihazı kilitleyerek fidye ödemeye zorlayabilir. İnternet bağlantısı olmasa bile akıllı televizyonlara bağlanan cihazlarda veya USB’lerde yer alan kötü amaçlı yazılımlar, bu sorunlara neden olabilir" diye konuştu.

Akıllı televizyonların yanı sıra Android, iOS ve Windows platformlarında ürünlerinin olduğunu, bireysel veya kurumsal müşterilere çözüm sağladıklarını vurgulayan Üstündağ, herkesi yerli siber güvenlik ürünleri kullanmaya davet etti.

Büyüyen siber güvenlik pazarında Chomar Smart TV Security ile bir Türk şirketi olarak yer aldıklarının dile getiren Üstündağ, küresel siber güvenlik pazarının 2022'ye kadar 240 milyar dolara ulaşmasının, Ortadoğu pazarının ise 2022 yılında 22 milyar doları aşmasının beklendiğini, dolayısıyla 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için ülke olarak bu sektörden muhakkak pay alınması gerektiğini sözlerin ekledi.



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