Türk girişimcilerden ABD çıkarması

ABD Chicago’daki Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde yer almak için anlaşmaya varan dört Türk startup firması ABD ve dünya pazarına açılma imkanı bulacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi bünyesinde yer alan Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi geçtiğimiz aylarda TÜBİTAK MARTEK ve Türk Ticaret Merkezi ile bir anlaşma imzaladı. 2-9 Haziran tarihleri arasında ABD’ye yapılan seyahat sürecinde gerçekleşen iş birliği ile dört Türk girişim firması, Chicago’da Türk Ticaret Merkezi’nin katkılarıyla kurulan Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde yer alacak.

“DEVAMI GELECEK”

Söz konusu seyahatte toplam 12 firmanın temsilcileriyle ABD’ye gidildiğini açıklayan İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üy. Ali Kurt, “12 firmadan dördü, Chicago’daki Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde ABD ve dünya pazarına açılmak için çalışmalara başladı. Diğer firmaların da görüşmeleri devam ediyor. Incubation İstanbul bünyesinde şu an toplamda 40 kadar startup firmamız var. Hepsinin de bir şekilde Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde yer almasına çalışıyoruz. Ocak 2019’da 50 kadar firmayla benzer bir seyahat planlaması yapıyoruz. Yani bu başarılarının devamının da geleceğini söyleyebiliriz” dedi.

“GİRİŞİMCİLİK KÜRESEL BOYUTA TAŞINMALI”

Girişimcilik faaliyetlerinin uluslararası boyutlara taşınmasının şart olduğunu söyleyen Kurt, “Bir fikrin veya işin, dünyanın hangi coğrafyasında tutacağını, hangi insanlarca iyi karşılanacağını bilemeyiz. Siz girişimcilik faaliyetini uluslararası boyutta taşırsanız, farklı insan ve kültür gruplarına farklı toplumlara erişme imkanı bulursunuz. Bu sayede bir iş fikri Türkiye’de isteneni bulamadıysa dünyanın başka coğrafyalarında farklı değer görebilir. Bunu uluslararasılaşma süreci olmazsa bilemezsiniz. Biz inovasyon ve bütün bu girişimcilik çalışmalarının uluslararasılaşması gerektiğine inanıyoruz. 40 startup şirketi var. Girişimcilerimiz işlerinin tutmasını ister. Türkiye’de bir şirketin yatırım bulması zor olabilir. ABD veya Avrupa’da ki bir şirketten fon alabilir. Bu süreç hem Türkiye’ye gelen fonlar açısından hem de Türkiye’de girişim şirketlerinin yurtdışından fon imkanı bulması açısından önem taşıyor” diye konuştu.

“MERKEZDE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ”

Chicago’daki Uluslararası Kuluçka Merkezi’nin yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Kurt, “Bu alanın yaklaşık bin metrekaresi Uluslararası Kuluçka Merkezi’nin ofislerine ait. Kalan kısım lojistik alanı. Showroom, depo, paketleme tesisleri gibi bölümleri var. Yani bu merkeze giren bir firma, ofisin yanında bunları da kullanma olanağına sahip olacak. Sekretaryadan hukuk ya da mali danışmanlara kadar bütün ihtiyaçları karşılayacak bir merkezden bahsediyoruz. Türkiye’den ürün getirip ABD pazarında satmak isterse orada depo hazır. Ürettiği ürünleri orada sergilemek için showroom var. İş bağlantıları kurmak için Türk Ticaret Merkezi aracılığıyla network ağ aracılığıyla birçok iş adamına ulaşılabilir” dedi.

Farklı kuluçka merkezlerinin altında bulunan şirketlerin tek bir çatı altında bulunması gerektiğinin önemini vurgulayan Kurt, “Bizim bir sonraki adımımız; ABD’de kurduğumuz merkezi Türk şirketlerinin yanında dünyadaki tüm üniversitelerin çatısı altında kurulmuş kuluçka merkezlerindeki firmalara da açmak. Zemini geliştiriyoruz, adı üstünde gerçekten ‘Uluslararası Kuluçka Merkezi’ haline gelecek. Amacımız uluslararası işbirliği ortamını tek bir merkezden sağlayabilmek. O zaman bir güç oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İŞTE O FİRMALAR

Merkezde yer alacak startup firmaları hakkında da bilgi veren Kurt, "ABD Chicago’daki Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde pozisyon alan firmalardan MTK Makine, uçak koltuğu ve aparatları üretiyor. Firma daha şimdiden ünlü Boeing firmasının tedarikçiliğini yapan 130 yıllık bir firma ile anlaşmaya vardı. Bir diğer firma olan Macellan adlı yazılım firması, iki farklı ürünüyle ABD’de olacak. Macellan’ın yazılımlarından biri dijital arşivleme, diğeri ise bulut tabanlı araç takip sistemi üzerine. Firma Türkiye’de Turkcell ile çalışıyor. Ekonomide “CRM” (Customers Relations Management-Müşteri İlişkileri Yönetimi) olarak adlandırılan müşteri ilişkileri yönetimi üzerine hazırladığı bir yazılımla ABD’ye giden İnteraktif Grup’tan başka, ünlü tıp doktoru Oytun Erbaş’ın deneysel tıp üzerine kurduğu firma da ABD ve dünya pazarına açılacak" diye konuştu.

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