Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren: Bilim yapmak devrimdir

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, () - Ailesinde sevginin ve bilginin paylaştıkça artabileceğini öğrendiğini söyleyen Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren, "Bilim yapmak alan fark etmeksizin devrimdir" dedi.

Kadir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurucusu hayırsever iş insanı merhum Kadir Has’ın ismini yaşatmak amacıyla her yıl verilen Kadir Has Ödülleri'nde 'Gelecek Vadeden Bilim İnsanı' ödülünün sahibi olan Dr. Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, oldukça mutlu olduğunu söyledi.

2014 yılında Harvard Üniversitesi’nin ‘Genç Akademi Üyesi’ seçildi. Türkiye’den genç akademi ödülü alan ilk kişi oldu. ‘MIT Media Lab’de kendi araştırma grubunu kurdu, araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ilk kez ödül alan Dağdeviren, kalın kıvrımsız esnek olmayan elektronik aletler ve esnek yumuşak hareket eden biyolojik sistemler arasında köprü görevi gördüğünü anlattı. 'nın sorularını yanıtlayan Dr. Dağdeviren, hedeflerini anlatarak, bilimin tanımını yaptı. Gençlere başarılı olma yolunda önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Dağdeviren, yaptığı aletleri vücutla uyumlu hale getirmeye çalıştığını dile getirdi.

DR. DAĞDEVİREN'İN EN BÜYÜK HEDEFİ

En büyük hedeflerinden biri yaptığı veya yapacağı aletlerden en az birinin hastalar üzerinde kullanılabilmesi ve hastalarının var olan problemlerini çözebilmesi olduğunu belirten Dr. Dağdeviren, "Bu benim için aldığım, alabileceğim tüm ödüllere, başarılara bedel diye düşünüyorum. Bence bu, uykusuz gecelerin, çalışmayan deneylerin, aileden, memleketten uzak kalmanın ödülü ve sonucu" diye konuştu.

BİLİM NEDİR?

Bilim yapmanın alan fark etmeksizin devrim olduğunu söyleyen Dr. Dağdeviren, "Çünkü farklılık yaratır, bir şeyi değişik hale getirirsiniz ve değişkenlik insanın doğasında vardır. Bilim hayattaki en hakiki mürşittir, sonsuzdur, dengelidir. Her olgusunun bir sebebi vardır. Kişiye ve mevkilere göre değişmez, saftır,özgürdür" ifadelerini kullandı.

"SORU SORMAK BÜYÜK BİR DEVRİM"

Gençlerin pes etmemesini, hayallerinin peşinde koşmalarını tavsiye eden Dr. Davdeviren, "Kendilerinden farklı insanlarla konuşsunlar çünkü en çok bilgiyi bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Kendilerine benzemeyen, kendilerinden farklı insanlarla muhabbet halinde olsunlar. Soru sorsunlar, soru sormak büyük bir devrim ve küçülen dünyayı genişletmemizi sağlıyor. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar" dedi.