TÜFAD: "Irkçılığa Hayır ve Saygı"

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını desteklediklerini açıkladı.

TÜFAD Genel Merkezi'nden "Irkçılığa Hayır ve Saygı" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Hemen hemen tüm dünyanın ortak paydası olan futbolun, her ülkede ve uluslararası boyutta etnik ayırım gözetmeksizin oynanması ve herkese saygı, kuralları doğrultusunda futbolun evrensel boyutunun korunması ve geliştirilmesi için kısa adı FIFA olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "No Racism" Irkçılığa hayır ve "Respect" Saygı sloganları üretmiş ve tüm stadyumlarda bu sloganları ve pankartları sıklıkla duymakta ve görmekteyiz.

Futbolun ülkesel ve uluslararası boyutlarda gelişmesi ve kurallara uygun oynanması için bu sloganların uygulanmasını sonuna kadar desteklemekteyiz.

Ancak futbolun önemli ülkelerinden Almanya'nın A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2018 Dünya Kupası'ndan birinci turda elenmesinin faturasının Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e kesilmesi ve FIFA'nın ırkçılığa izin vermeyen kararlarına rağmen, ırkçılıkla suçlanmasını kabul etmek mümkün değildir.

Alman yetkililerinin Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i ırkçılıkla suçlamalarını şiddetle kınıyor, Mesut Özil'in aldığı kararı destekliyoruz. FIFA'nın da en kısa zamanda konu ile ilgili gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyoruz."