TÜBİTAK projelerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 12'nci TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ödül töreni yapıldı. Öğrencilere hitap eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bugünkü törenin kaybedeni yok. Hepiniz kazanansınız. Çünkü sizler bu aşamaya geldiniz. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Süleyman Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Mandal, "Bugünkü törenin kaybedeni yok. Hepiniz kazanansınız. Çünkü sizler bu aşamaya geldiniz. Buraya kadar gelmiş olmak büyük bir başarı. Bu programın lisede 49'uncusunu gerçekleştirdik. Ortaokul öğrencilerimize bu geçmişte Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenleniyordu. Daha sonra TÜBİTAK'ın bu süreçlerdeki etkinliği daha fazla kullanılmak istendiği için TÜBİTAK'ın yapması uygun bulundu. Bugün 12'ncisini gerçekleştiriyoruz. Daha nicelerini inşallah yapacağız. Araştırma ve eğitim önemli. Somut konularda dokunmak önemli. Sizin burada yapmaya çalıştığınız gerçekten ülkemizin geleceği için çok faydalı bir şey" dedi. Mandal şöyle devam etti:

"Siz hayata ve geleceğe daha farklı bakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Türkiye'nin gelecekteki parlak yüzleri olmak istiyorsunuz. Biz de bunu memnuniyetle görüyoruz ve o kapsamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz. O yüzden sizlerin bu yarışmalara katılması bizleri mutlu ediyor. Tabi kazananınız, kaybedeniniz var ama bu heyecanı yaşayarak çaba harcamak en güzel kazanım olacak. 2017 yılı ile 2018'i karşılaştırdığımız zaman başvuran proje sayımız Türkiye genelinde 11 bin 352. Geçen yıla göre yüzde 44 artmış. Bu çok güzel bir başarı."

Yapılan konuşmaların ardan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.



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