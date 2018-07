"The Chain Stars katılımcıları uzmanlarla buluşturuyor"

BLOCKCHAIN teknolojilerini kullanarak, yeni nesil girişimciliği teşvik amacıyla yola çıkan The Chain Stars'ın Türkiye etabının, 11-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul Point Hotel'de başlatılacağı belirtildi. The Chain Stars Genel Direktörü Oğuzhan Karakaya, "Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı organizasyonda, katılımcıları uzman isimlerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Dünyanın gündeminde olan Blockchain teknolojilerini kullanan The Chain Stars; gelecek vaat eden, potansiyel taşıyan ve desteğe ihtiyaç duyan fikirleri finanse etmeyi amaçlıyor. The Chain Stars'ın, fikir sahiplerine gerekli arka plan desteğini ve teknik desteği sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

"THE CHAIN STARTUPS İLE DE STRATEJİK İNTERNET PROJELERİNE DESTEK SUNUYORUZ"

The Chain Stars Genel Direktörü Oğuzhan Karakaya, fikir yolculuklarıyla ilgili şöyle konuştu: "The Chain Stars dünya üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir yapılanmaya sahip. Sektörün uzmanlarını vizyoner lider adaylarıyla buluşturarak kariyer anlayışına yeni bir boyut getirmek için çalışıyoruz. Her biri alanında profesyonel olan ekibimiz sayesinde yenilenen teknolojileri, çağın dinamiklerini ve insanların gereksinimlerini ideal biçimde analiz ediyoruz. The Chain Stars'ın alt kuruluşu olan The Chain Donation ile yardımlaşmanın yaşamımızı sardığı bir iyilik vakfı oluşturuyor, bağışlarda şeffaflık ilkesiyle ilerleyerek kişisel çıkarların gölge düşürmesini önlüyoruz. Yine bir alt kuruluş olan The Chain Startups ile stratejik internet projelerine kuvvetli bir destek sunarak girişimcilerin fikirlerini ışığa kavuşturuyoruz.

"LİDER RUHLU STAR ADAYLARI ARIYORUZ"

Hiçbir hayal tozlu raflarda beklemek zorunda değil... Potansiyeli güçlü fikirlere sahip olan, takım çalışmasına yatkın, lider ruhlu star adaylarımızı arıyoruz. İlk ayağı Türkiye'de gerçekleşecek olan yolculuğumuzu farklı ülkelerde de sürdürmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Daha nitelikli bir iş anlayışı, uzun vadeli bir kazanç modeli ve daha yaşanabilir bir dünya mümkün... The Chain Stars sayesinde doğru fikirlerin finansal özgürlükle buluşmasına olanak sağlıyoruz. Çağın yükselen değeri olan Blockchain teknolojileri yakın zamanda internet gibi yaşamımızı saracak. Bu yeniliklerin bilincinde yolculuğumuzu hız kesmeksizin sürdürüyoruz."

