Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Teknosa’dan Ege’de 1 günde 2 mağaza

İZMİR’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor. Teknosa,...

Teknosa’dan Ege’de 1 günde 2 mağaza
İZMİR’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Teknosa, toplam 150 metrekare alana sahip Çiğli Kipa mağazasıyla İzmir’deki 16’ncı mağazasını ve 187 metrekarelik Salihli Kipa’daki mağazasıyla da Manisa’daki 6’ncı mağazasını Egeliler ile buluşturuyor. Teknosa, İzmir ve Manisa’da aynı gün açtığı 2 yeni mağaza ile müşterisine daha yakın olmayı ve kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyor.

2018 yılında omnichannel yatırımlarını güçlendirip, büyümesini sürdüren Teknosa, açtığı bu mağazalarla Türkiye’nin dört bir yanındaki toplam mağaza sayısını 207’ye çıkardı. 

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314