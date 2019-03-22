Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Teknosa yeni kampanyasını duyurdu

İSTANBUL, () - TEKNOSA, 22-25 Mart tarihleri arasında Tupturuncu kampanyasının yapılacağını açıkladı.  Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’dan yapılan açıklamada, 22-25 Mart tarihlerinde geçerli olacak Tupturuncu kampanyası ile teknolojiseverlere...

Teknosa yeni kampanyasını duyurdu

İSTANBUL, () - TEKNOSA, 22-25 Mart tarihleri arasında Tupturuncu kampanyasının yapılacağını açıkladı. 
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’dan yapılan açıklamada, 22-25 Mart tarihlerinde geçerli olacak Tupturuncu kampanyası ile teknolojiseverlere indirimlerin yanı sıra seçili ürünlere 1 liraya sahip olma fırsatının sunulduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tupturuncu kampanyası kapsamında Asus’un seçili model notebook’u bin lira indirim ile 5 bin 399 liradan satışa sunuluyor. Bu ürünle birlikte 249 liralık Canon yazıcıya da sadece 1 liraya sahip olunabiliyor.  Tüketiciler, Huawei P20 Lite akıllı telefonu 2 bin 599 lira yerine 2 bin 99 liralık kampanyalı fiyatıyla, bin 699 liralık Vestel Venus Z20 telefonu da sadece 1 lira ödeyerek Vestel VFIT akıllı bileklikle birlikte satın alma fırsatı buluyor. Televizyonlarda büyük ekran tercih edenler için 70 inç LG Ultra HD TV 2 bin 500 lira indirim ile 7 bin 999 liradan tüketiciler ile buluşuyor.
Tüm telefonların yanında Preo Premium Aux kablo, tüm notebookların yanında Preo Wireless Mouse ve tüm televizyonların yanında Preo HDMI kablo 1 liradan satışa sunuluyor.
Küçük Ev Aletlerini de içeren kampanyada Electrolux Ultra Captic Animal Elektrikli Süpürgeye bin 399 lira yerine 899 liraya, Philips Perfect Care Buhar Kazanlı Ütüye Philips Çay Ustası Makinesi ile birlikte 2 bin 48 lira yerine bin 99 liradan sahip olunabiliyor.”
Kampanyaya mağazalardan ve internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328