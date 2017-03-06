TeknoSA, 10 yılda 15 binden fazla kadını teknolojiyle buluşturdu

TEKNOSA, 10 yıldır sürdürdüğü Kadın için Teknoloji projesi ile 61 ilde 15 binden fazla kadını teknoloji ile buluşturdu. Temel bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra sosyal medya gibi popüler teknoloji platformlarını da kullanmayı öğrenen kadınlar, TeknoSA’nın eğitimleri ile yeni ufuklara yelken açabiliyor.

Elektronik perakende sektörünün öncü markalarından TeknoSA, mağazaları ve online platformlarıyla binlerce ürünü tüketicilerle buluştururken, 2007 yılında temellerini attığı ve 61 ilde 15 bini aşkın kadını teknoloji okur yazarı yaptığı Kadın için Teknoloji projesini geliştirerek sürdürüyor. Firma, hem kalkınmada hem de yeni nesillerin yetişmesinde önemli rolü olan kadınlara, temel bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra sosyal medya platformlarının kullanılması, online işlemlerin yapılması gibi farklı eğitimleri ücretsiz olarak veriyor. Kadın için Teknoloji projesi kapsamında eğitim alan kadınlar; öğrendikleri sayesinde şehir dışında okuyan çocukları ile görüntülü konuşma yapabiliyor, faturalarını internet üzerinden ödeyebiliyor, kendi emeklerini paylaşacak sosyal medya hesapları açabiliyor ve teknolojinin getirdiği olanaklardan yararlanarak ilgi alanlarına göre istedikleri her türlü bilgiye erişim sağlayabiliyor.

EĞİTİMLER ŞANLIURFA’DA SÜRÜYOR



Habitat Derneği işbirliğiyle ve yerel kurumların desteğiyle yürütülen proje hakkında konuşan TeknoSA Pazarlama Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu, “10’uncu yılını kutladığımız projemiz kapsamında bu yıl gidilecek yeni şehirlerle birlikte daha fazla kadını teknoloji okur yazarı yapmak istiyoruz. Eğitimlerimiz şu anda Şanlıurfa’da devam ediyor. Teknolojiyi kadınların hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmek, kültürel ve sosyal yaşamlarına teknoloji ile katkıda bulunmak için bu değerli projeyi gelecek dönemde de derinleştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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