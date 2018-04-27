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Social Media Awards Turkey’den Teknosa’ya 4 ödül

TÜRKİYE’DEKİ tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Dijital alanda yatırımlarını sürdüren Teknosa’nın “Teknosa Sunar” projesi altın...

Social Media Awards Turkey’den Teknosa’ya 4 ödül
TÜRKİYE’DEKİ tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Dijital alanda yatırımlarını sürdüren Teknosa’nın “Teknosa Sunar” projesi altın ödüle layık görülürken, “Feyyaz ile Dört Dörtlük Karne Dörtlükleri” video serisi iki ayrı kategoride gümüş ve bronz sertifikanın sahibi oldu. Teknosa, aynı zamanda "Veri Analitiği / Teknoloji Market" kategorisinde de gümüş ödül kazandı.

Teknosa, BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğiyle, reklam verenlerin ve ajansların yıl boyunca sosyal medyada imza attıkları başarılı işlerin değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2018’de, 4 ödül aldı.

Firma,"Dijital Özel – Medya Satın Alma" kategorisinde, youtube’da en çok izleme alan influencer videolarının önündeki içeriğe uygun reklam kullanımlarıyla Teknosa’yı adresleyen “Teknosa Sunar” projesi ile altın ödül kazandı. Ayrıca oyuncu ve müzisyen Feyyaz Yiğit’in katılımıyla, milyonlarca öğrencinin karne telaşını esprili bir dille konu alan “Feyyaz Yiğit’le Dört Dörtlük Karne Dörtlükleri” video serisi ile de "Sosyal Medyada İçerik Pazarlama Kampanyası" kategorisinde gümüş, "Sosyal Medyada Verinin Etkin Kullanılması" kategorisinde ise bronz sertifika almaya hak kazandı. Teknosa, aynı zamanda "Veri Analitiği / Teknoloji Market" kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)

 

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