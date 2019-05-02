Sivas'ta öğrencilerin yaptığı İHA'lar yarıştı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS () - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında okullararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması düzenlendi.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 25 okuldan öğrencilerin yaptığı 44 İHA katıldı. Öğrencilerin yaptığı İHA'lar yarışma kapsamında belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Yarışma öncesi düzenlenen açılışa Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Nebi Kaya, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il protokolü, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Salih Ayhan, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl coşkusunu ve heyecanını her alanda hissettiriyoruz. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında her kesime hitap ediyoruz. Her kesimi kucaklayacağız, her kesimde 100'üncü yıl ruhunu hissettireceğiz. Bu etkinliklerimiz çok anlamlı ve çok özel, 100 yıl önceki ruhla hiçbir farkı yoktur. Aynı ruhla Nuri Demirağ'ın da yerli ve milli olan büyük hayalleri vardı. İnşallah bu ruh sürekli devam edecektir. 100 yıl önceki asil ruhtan aldığımız ışık bizim yolumuzu hep aydınlatacak ve bu yolda hep beraber devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımız çok zeki, ufku çok geniş, hayalleri çok yüksek. O hayallerini Sivas ve ülkemiz için kullanmalarını istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla güçlü bir Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı. Vali Ayhan, öğrencilere Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ın hayatını okumaları konusunda da tavsiyelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise büyük bir medeniyetin mirasçıları olan öğrencilerden çok çalışmalarını istedi. Savaşçı, İHA yarışmalarına katılan öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi. Konuşmaların ardından öğrenciler hazırlıkları İHA'ları yarıştırdı. Yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri yarın verilecek.



FOTOĞRAFLI