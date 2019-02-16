Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Siemens Türkiye, 2018 yılında en çok ihracat yapan firma oldu

İSTANBUL, () - Siemens Türkiye, 2018 yılı İhracat Başarı Ödüllerinde “Elektrik  Üretim ve Dağıtım Ekipmanları“ kategorisinde birinci olarak 2018 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firması oldu. Elektrik elektronik ve hizmet...

Siemens Türkiye, 2018 yılında en çok ihracat yapan firma oldu

İSTANBUL, () - Siemens Türkiye, 2018 yılı İhracat Başarı Ödüllerinde “Elektrik  Üretim ve Dağıtım Ekipmanları“ kategorisinde birinci olarak 2018 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firması oldu.

Elektrik elektronik ve hizmet sektörünün ihracatı 2018 yılında 11.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracat oranı 168.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kıran Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturdu. Siemens Türkiye, Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, “Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları” kategorisinde birinciliğe layık görülerek TET İhracat Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

“ÜLKEMiZiN BÜYÜME HEDEFLERiNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞiZ”

Siemens Türkiye Enerji Yönetim Divizyonu Orta Gerilim Bölüm Yöneticisi Sinan Bubik ödül töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Siemens Türkiye olarak 163 yıllık köklü geçmişimizle içinde bulunduğumuz sektörlerde birçok ilke imza attık. Tüm faaliyet alanlarımızda üstün mühendislik gücümüz ve dijitalizasyondaki uzmanlığımızla ilerliyoruz. 2018 yılında da istihdam ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlarımızı sürdürdük ve başarılı bir yıl geçirdik. Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve büyümesine destek olmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin hizmet ihracatındaki potansiyelini açığa çıkararak, küresel hizmet ticaretinden aldığı payı artırabileceğine her zaman inandık. Enerji sektörüne yönelik ürünlerde 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yerel bilgi ve birikimimiz, Türkiye’deki uzun süreli deneyimimiz ve küresel kaynaklarımızı aktarma yeteneğimiz sayesinde gelecekte ihracat oranımızı arttırarak ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğ."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328