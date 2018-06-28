'Siber Güvenlik Kümelenmesi' hayata geçiriliyor

SAVUNMA Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, "Savunmanın artık sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonu, araç ve gereçlerin niteliği ve güvenlik güçlerimize gerekli ekipmanın verilmesi, modernizasyonu ve ekip projesini geliştirmesi olarak algılanmaması gerekiyor" dedi.Demir, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda (SSM)’de gerçekleştirilen 'Siber Güvenlik Kümelenmesi' projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Demir, projenin Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan ayrılan bütçe ile Müsteşarlık bünyesinde başlatılacağını, devletin siber güvenlik konusundaki eksikliklerine dikkat çekerek şunları söyledi:"Sağlıktan ulaşıma, ulaşımdan haberleşmeye, haberleşmeden enerjiye, enerjiden eğitime kadar bir dizi alanda ülkenin güvenliğinin sağlanması önemli. Siber alanının boş bırakılmaması gerektiğini net bir şekilde gördük. Devletin kendi kurum ve kuruluşlarıyla konuştuğumuzda böyle bir çözüm arayışında olduğunu gördük. Bunun için en uygun tekniğin kümelenme olduğunu düşündük."‘POTANSİYELİ OLAN, GENÇ BİR ÜLKEYİZ’SSM Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik de yaptığı konuşmada, "Toplum olarak tüketen toplumdan üreten topluma ve hatta ürettiklerini satan bir topluma çok hızlı bir sürede dönüştük. Siber güvenlik tarafına baktığımızda, aslında bardağın boş tarafının daha fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle yazılım ve donanım anlamında dışa bağımlılığımız daha fazla. Ama bir taraftan da bardağın dolu tarafına baktığımızda görüyoruz ki potansiyeli olan, genç bir ülkeyiz. Siber güvenlik alanı sermayesi büyük ölçüde insan olduğu için biz inanıyoruz ki on beş yılda diğer platformlarda kat ettiğimiz yolun çok daha fazlasını, çok daha hızlı bir sürede siber güvenlik alanında kat edebiliriz. Bu potansiyele sahibiz" dedi.'GÜVENİLİRLİĞİ TEMSİL EDECEK BİR ETİKETİMİZ OLSUN İSTİYORUZ'Sektörde paydaşlar arası iletişim, insan kaynağı eksikliği, standardizasyon, sertifikasyon gibi dört ana problemin mevcut olduğun ifade eden Özçelik, "Siber güvenlik alanında ürettiğimiz yerli ürünler yok değil yabancıları tercih ediyoruz. Kamunun ortaya koyduğu en büyük problem, ürünlerimi sertifika edebileyim, yani ürünlerimizin kabiliyetini test edemiyoruz. Ürün sertifikasyonu konusunda ise bir laboratuvar kurup, burada ürün etiketlemesi yapmayı planlıyoruz. Hem yurt dışına hem de yurt içine çıkarken güvenilirliği temsil edecek bir etiketimiz olsun istiyoruz" diye konuştu.Siber Güvenlik Kümelenmesi'nde aralarında ASELSAN, HAVELSAN, STM, TÜRKSAT, Türkcell, Türk Telekom’un da bulunduğu 64 paydaşın ve 40’ın üzerinde kamu kuruluşunun projeye destek vereceği kaydedildi. Ayrıca 40 civarında üniversite temsilcisinin ve rektörün de proje paydaşları arasında yer alacağı belirtildi.

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