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Sevgililer Günü’nün hediyesi akıllı telefon oldu

Teknosa, Sevgililer Günü alışverişlerinin yoğunlaştığı 1-14 Şubat tarihleri arasında en çok akıllı telefon alındığını açıkladı. Teknosa.com verilerine göre, bluetooth kulaklık, drone, akıllı saat gibi yeni teknolojilere ilgi geçen...

Sevgililer Günü’nün hediyesi akıllı telefon oldu
Teknosa, Sevgililer Günü alışverişlerinin yoğunlaştığı 1-14 Şubat tarihleri arasında en çok akıllı telefon alındığını açıkladı. Teknosa.com verilerine göre, bluetooth kulaklık, drone, akıllı saat gibi yeni teknolojilere ilgi geçen yıla göre 3 kat artarken; hediye tercihlerinde akıllı telefonu, kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri takip etti.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Sevgililer Günü döneminde en fazla talep gören ve satılan teknoloji ürünlerini açıkladı. Sevgililerin tercih ettiği hediyelerin başında akıllı telefonlar gelirken, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre Teknosa.com’da bluetooth kulaklık, drone, telefon, akıllı saat ve powerbank aramalarında 3 kata varan artış gözlemlendi.

Teknosa.com’da en çok ziyaret edilen kategoriler sırasıyla telefon, bilgisayar, kulaklık, tablet, akıllı saat, erkek tıraş ürünleri, saç bakım ürünleri olurken, online satışlar geçen yıl Sevgililer Günü dönemine göre yüzde 90 seviyesinde arttı. Bu yıl online trafik açısından en fazla yükselme kaydeden iller ise Adana, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Mersin ve Şanlıurfa oldu.

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