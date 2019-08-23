Savunma Sanayii Başkanı Demir: 13 üniversitede 'siber güvenlik' eğitimi verildi

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, siber güvenlik konusunun çok konuşulan; ama az eylem yapılan bir alan olduğunu söyledi. Demir, "Biraz bu yönde hissiyat edindiğimiz için Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bu alanda inisiyatif alma gereği hissettik. Geçen Kasım ayından bu yana 13 farklı üniversitede binin üzerinde öğrenciye eğitim verildi" dedi.



Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 'Siber Güvenlik Yaz Kampı'nda konuşan İsmail Delir, siber güvenlik konusunun 10 yıldan beri dünyada üniversiteler bazında en fazla öğretilen ve önemsenen konu olduğunu söyledi. Demir, bunun yanında yapay zeka, otonom sistemlerin de giderek öneminin arttığını kaydetti. Demir, Türkiye'nin bu alanlarda iyi bir başlangıç yaptığını vurgulayarak, "Siber güvenlik konusunda da geri kalmak için hiç bir bahanemiz olmamalı. Konu oldukça yeni, temelde de insan beynine, insan gücüne dayanıyor. Bilgi güçtür. Ne kadar bilgiyi kullanabilen bir toplum oluşturabilirsek geleceğe o kadar güvenli bakabiliriz. Siber ve bilişim alanı da insanın bilgisi ve kabiliyetine dayanıyor. Bu konuda ham maddeye, malzemeye ihtiyacımız yok. Mevcut olan beyin gücümüzü kullanabildiğimiz sürece bu yönde başarı sağlayabiliriz" diye konuştu.

'İNSİYATİF ALMA GEREĞİ HİSSETTİK'



Siber güvenlik konusunun çok konuşulan; ama az eylem yapılan bir alan olmasına dikkat çeken Demir, "Biraz bu yönde hissiyat edindiğimiz için Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu alanda inisiyatif alma gereği hissettik. Bir kümelenme oluşturduk. Bu kümelenmeyle de çeşitli faaliyetler oluşturduk. Geçen Kasım ayından bu yana 13 farklı üniversitede binin üzerinde öğrenciye eğitim verildi. Bu alanda akademisyenler tarafından öğrencilere eğitim verildi. Öncelikle 180 öğrencinin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesinde siber küme eğitimleri verildi. Hemen akabinde burada sizlerle bir araya geldiğimiz siber küme yaz kampını gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

'KAMPLARDA 500 ÖĞRENCİYE EĞİTİM'



Demir, Siber Güvenlik Yaz Kamplarına 1200 gencin başvurduğunu, 500'e yakın öğrencinin de eğitim aldığını kaydederek, "Eğitim kapsamında 20 farklı sınıfta 19 farklı konuda eğitim veriliyor. Bunlardan ne kazandığınız eğitim sonucunda bize yapacağınız geri bildirimler ve ne taleplerde bulunduğunuz çok önemli. Gençlerdeki o heyecanı kanalize edememek bizim suçumuz olur. Ben sizlerde o yoksunluğu görmüyorum. Sizler 10 yıl sonra bir hayal kırıklığına uğradıysanız kendinizi geriye düştüğünüzü hissederseniz, bu bizim kabahatimiz olur. Göremediğimiz, atladığımız konular olabilir, bunlarla ilgili sizlerle diyalog çok önemli, bu kanalları açık tutmamız çok önemli, bunu da üniversiteler aracılığı ile yapacağız" diye konuştu.

