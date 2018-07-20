Örümcek adamın ağ atan eldiveni gerçek oldu

Özge Düzgün, İstanbul, 20 Temmuz () - ABD Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) araştırmacılar, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda olduğu gibi, sıfır yer çekimi koşullarında daha kolay hareket edebilmeleri için örümcek adamdan esinlenerek yeni bir araç geliştirdi.

Astronotlar, ağ atıcı adı verilen eldiven benzeri cihazla, yer çekimsiz ortamda yer değiştirmek için kendilerini istedikleri noktaya çekebiliyorlar.

MIT Media Lab Uzay Araştırma İnisiyatifi'ndeki sanat küratörü Xin Liu açıklamasında, “Mekanizma Örümcek Adam'ın ağ fırlatıcısına oldukça benziyor. Cihaz manyetik bir uçlu bir ip atıyor. Uç çelik bir panel ile temas ettiğinde, manyetik çekim nedeniyle ipi sabitliyor. Daha sonra cihaz, oltalardakine benzer bir sistemle ipi geri sarıyor, böylelikle astronotlar istedikleri yere sürükleniyor. Teknik olarak ağırlıksız olduğunuz için, bu kadar küçük bir cihazla bir kişiyi çekmek için çok fazla kuvvette de ihtiyaç olmuyor” dedi.

2017 yılında test denemelerinden görüntüler yayınlayan Massachusetts Institue of Technology ürünün piyasaya sürmeyi düşünmediklerini sadece uzay araştırmaları yapan kuruluşlarla araştırmalara devam edeceklerini söyledi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

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Liu Orbit Weaver aracında ağ atıyor

Ağ duvara yapışıyor

Liu yerçekimsiz ortamda kendini çekiyor