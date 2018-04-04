Öğrencilerin serviste unutulmaması için proje

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi'ne giderek, yeteneğini geliştiren ortaokul öğrencisi Deniz Baran Yıldız (14), okul servis araçlarında öğrencilerin unutulmaması için proje geliştirdi. Projede, her öğrencinin oturduğu koltuğun altına bağlanan mekanizmayla öğrencinin servisten inip, inmediği şoföre anında sinyalle bildiriliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) açılan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) sergisinde bu yıl Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'dan 80 proje yarıştırılıyor. Birbirinden başarılı çalışmaların yer aldığı yarışmada, en büyük ilgi ise Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi'ne gidip, yeteneğini geliştiren 8'inci sınıf öğrencisi Deniz Baran Yıldız'ın 'Artık servislerde kimseler unutulmasın' projesine gösterildi. Projenin, okul servis araçlarında unutulan çocuklar için geliştirildiği belirtildi.

Deniz Baran Yıldız, projeyi servislerde unutulan öğrencilerle ilgili izlediği haberlerden etkilenerek, hazırladığını söyledi. Projesine ilişkin bilgiler veren Yıldız, "Okul servislerinde artık hiç kimse unutulmasın istiyorum. Daha önce buna benzer olayları ekranlardan gördük. Bende bu soruna çözüm bulmak için böyle bir proje geliştirmeye karar verdim. Projede, okul servislerinde her koltuğun altında yaylı bir sistem ve bağlantı kablolarıyla kısa devre yapılarak, servis görevlisinin herkes indikten sonra bir ışık sistemiyle uyarılmasını kapsıyor. Bu proje sayesinde artık kimse servislerde unutulmayacak. Hatta eklentilerle artık çocukların çantaları bile servislerde unutulmayacak" dedi.



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