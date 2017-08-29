Niyazi Mete Tenis Turnuvası tamamlandı

İSTANBUL, ()
Niyazi Mete Tenis Turnuvası sona erdi.
Mete Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Mete'nin adını taşıyan organizasyon, Bakırköy Spor Vakfı (BSV) Tesisleri'nde gerçekleşti. 5 bin TL ödüllü turnuvada 22 kategoride yaklaşık 300 sporcu ter döktü.
Şampiyonların belirlenmesinin ardından ödül törenine geçildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen törende ödüller ve plaketler BSV Başkan Yardımcısı Hamdi İnanç, BSV Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Demircan, Osman Şencan, Adil Cömert, BSV Denetleme Kurulu Üyesi Zeki Yorgancı ile antrenör Muharrem Ataç tarafından takdim edildi.
Bakırköy Spor Vakfı, Niyazi Mete'ye tenise katkılarından dolayı plaket sundu. Mete, tenise desteğinin süreceğini belirterek, "Bu turnuvayı geleneksel hale getireceğiz" açıklamasını yaptı.
Turnuvada ödül alan sporcular ise şöyle;
Yeni Başlayan Bayan Ceyda Özakman
35+ Tek Bayan Yana Parlak
40+ Tek Bayan Demet Uzun
45+ Tek Bayan Ayşe Çek Tamer
50+ Tek Bayan Reem Amoudi Yılmaz
55+ Tek Bayan Neşe Aslan
Yeni Başlayan Erkek Özkan Pehlivaner
25+ Tek Erkek Erhan Avşar
35+ Tek Erkek Güvenç Özkul
40+ Tek Erkek Alper Kırbıyık
45+ Tek Erkek Murat Güven
50+ Tek Erkek Ayhan Akgül
55+ Tek Erkek Gencay Üstünel
60+ Tek Erkek Çetin Keçeli
35+ Çift Bayan Nur Sorucu/Gökçenur Doğanlar
25+ Karışık Çiftler Leyla Sarıcay/AhmetYelkencioğlu
35+ Karışık Çiftler Şule Doğan/Metin Metz Öz
45+ Karışık Çiftler Belgin Yıkılmaz/Mahir Eskinazi
35+ Çift Erkekler Rıdvan Demirhan/Denis Savitski
45+ Çift Erkekler Hakan Yılmaz/Recep Alkan
55+ Çift Erkekler Önler Özcan/Çetin Keçeli
FOTOĞRAFLI