NASA'nın yarışmasında dünya ikincisi olan uzay takımı, tekrar ABD yolcusu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ABD'de geçen yıl düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'nda dünya ikincisi olan, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, bu sene de ön elemeyi geçerek, finale kaldı. ABD'ye gidecek takım üyeleri, bu sene dünya birinciliğini hedeflediklerini söyledi.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8 Haziran 2018'de ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak, Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. Birçok ülkedeki üniversiteleri geride bırakarak, büyük başarı elde eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, bu yıl da aynı yarışmaya başvurdu. Dünyadaki çeşitli üniversitelerden 93 takım tarafından başvuru yapılan ön elemeleri, Grizu-263 Uzay Takımı ile birlikte 40 takım geçti. NASA ve Amerikan Astronot Topluğu (American Astronautical Society) yetkilileri, ön elemeyi geçen takımlarla telekonferans ile mülakat yaptı. Grizu-263, 100 üzerinden 98,26 puan alarak, mülakatı ilk 5 içinde tamamladı ve 14- 16 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinde düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.

HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Geçen yıl ön eleme aşamasını 35'inci tamamlayan ve finalde dünya ikinciliği elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, bu sene hedeflerini dünya birinciliği olarak açıkladı. Kaptan Muzaffer Duysal, bu yıl takımlarını daha da genişleterek, yarışmayı zirvede bitirmek istediklerini söyledi. 6 aydır gece gündüz bu yarışma için çalıştıklarını anlatan Duysal, "Uluslararası arenada dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girerek, ülkemizi ve üniversitemizi temsil edeceğimiz için gururlu ve mutluyuz. Hedefimiz başarımızı daha da yukarılara çıkararak, dünya birincisi olmak. Başta üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, dekanımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'na, danışman hocalarımıza, üniversitemiz mensuplarına ve sponsor olan firmalara çok teşekkür ediyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI