Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

Model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldular

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BEÜ...

Model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldular
ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8-10 Haziran tarihleri arasında ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen Amerikan Uzay Bilimledi Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nün organize ettiği, model uydu yarışmasına katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden üniversite takımlarının başvurduğu, ancak yapılan seçmelerde 40 üniversite takımının davet edildiği yarışmada Türkiye'yi temsil eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, başarısıyla finale yükseldi. Grizu-263 Uzay Takımı, NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 100 üzerinden 98.90 puanla Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye ve üniversiteleri adına büyük başarıya imza atan öğrencileri yayınladığı mesajla tebrik etti.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325