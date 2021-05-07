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Microsoft Türkiye, 25 bin gence ulaşmak için Dijital Beceriler Girişimi başlattı

Microsoft Türkiye, MEB (MoE) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile 25 bin gence ulaşmak için Dijital Beceriler Girişimi'ni başlattı . Girişim, 18-30 yaş arasındaki 25000 genci ve iş arayan kişiyi 30 saatlik dijital beceriler ve başarılı bir kariyer için ipuçları ile donatmayı hedefliyor.

BİLİM-TEKNOLOJİ 07.05.2021, 21:43 Murat Aydın
Microsoft Türkiye, 25 bin gence ulaşmak için Dijital Beceriler Girişimi başlattı

Microsoft Türkiye, MEB (MoE) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile 25 bin gence ulaşmak için Dijital Beceriler Girişimi'ni başlattı

21. Yüzyıl Dijital ve Kariyer Becerileri girişimi bir online lansmanı Microsoft Türkiye, Eğitim Bakanlığı ve Türk İş Kurumu işbirliğiyle başladı. Girişim, 18-30 yaş arasındaki 25000 genci ve iş arayan kişiyi 30 saatlik dijital beceriler ve başarılı bir kariyer için ipuçları ile donatmayı hedefliyor. Ayrıca, 500'den fazla öğretmen ve usta eğitmen, iş piyasasında talep edilen beceriler konusunda vasıflandırılacaktır. Program, 2023 yılı sonuna kadar 1 Milyon gence ulaşmayı hedefliyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Teknolojinin fırsatların demokratikleşmesindeki gücüne güveniyorum ve teknoloji sektörünün insanların hayatlarını nasıl değiştirebileceğine defalarca şahit oldum. Teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak ve ülkemizin dijital dönüşümünü geliştirmek için çalışıyoruz. Öğrenciler, iş arayanlar ve kariyerinin başlarında olanlar için eğitimler, çalıştaylar ve söyleşiler vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin tüm potansiyelini teknolojiye ikna edeceğiz. "

Yaşamboyu öğrenme misyonunun yaş, ekonomik durum veya eğitim düzeyi ne olursa olsun insana yakışır eğitime erişimi sağlamak olduğunu vurgulayan Hayat Boyu Öğrenme Direktörü Yusuf Büyük, “ teknolojideki hızlı gelişme, yeni beceriler gerektirerek hayat boyu öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. gün be gün ayarlar. Microsoft ve İstihdam Bürosu (İŞKUR) işbirliğiyle, genç vatandaşlarımızı teknolojinin fırsatlarını yakalamaları için geliştirecek etkili bir eğitim programı başlatıyoruz. "

İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk'e göre temel dijital beceriler, sektörler ne olursa olsun iş piyasasında en çok talep edilen yetenekler. “Microsoft ile işbirliği içinde, istihdam edilebilirliklerini artırmak için iş arayan gençlerin dijital okuryazarlığını ve bilgisayar becerilerini geliştirmek için bir eğitim programı oluşturuyoruz. Programı başarıyla tamamlayanlar, iş piyasalarında bir adım önde olmalarını sağlayacak bir kurs bitirme sertifikası alacaklar. "

Eğitim programı, dijital okuryazarlıktan iş görüşmesi ipuçlarına kadar istihdam edilebilirlik için talep edilen beceri setlerini kapsayan 30 saatlik eğitimlerden oluşmaktadır;

Çevrimiçi İşbirliği Yapın (Ekipler, SharePoint, Dijital Okuryazarlık)

Dijital İçerik Oluşturun (Word, Outlook, İş Dünyasında Yazma)

Sunum Teknikleri (PowerPoint, Satış Konuşması İpuçları)

Veri Yönetiminin Temelleri (KOBİ'ler için Temel Excel Fonksiyonları)

Dijitalde E-Ticaret ve İşletme (E-ticaret Platformları, CRM ve ERP'nin Temelleri)

İŞKUR Kariyer Danışmanlarından Kariyer Becerileri (CV Yazma, İş Portalları, Kariyer Planlama)

Programı başarıyla tamamlayanlara bir bitirme sertifikası verilecektir. Ayrıca, İŞKUR'un iş arayan portföyüne kaydedilecekler ve zamanla işverenlerle tanıştırılacaktır.

Programla ilgili ayrıntılar ve güncellemeler için lütfen web sitesini ziyaret edin .

Eğitimlere kayıt olmak isteyenler, yaşadıkları illerdeki Halk Eğitim Merkezlerine veya https://e-yaygin.meb.gov.tr/ üzerinden doğrudan başvuru yapabilecekler.

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