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MediaMarkt Dünya Kupası heyecanına ortak olacak

MediaMarkt, 2018 Dünya Kupası heyecanını dev ekranda doyasıya yaşamak isteyenler için televizyon değiştirme kampanyası sunuyor. MediaMarkt, futbolseverlerin 2018 Dünya Kupası heyecanına sunduğu yüzlerce farklı model ve marka geniş ekranlı...

MediaMarkt Dünya Kupası heyecanına ortak olacak
MediaMarkt, 2018 Dünya Kupası heyecanını dev ekranda doyasıya yaşamak isteyenler için televizyon değiştirme kampanyası sunuyor.

MediaMarkt, futbolseverlerin 2018 Dünya Kupası heyecanına sunduğu yüzlerce farklı model ve marka geniş ekranlı televizyonlarla katlıyor. Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek futbol şölenini geniş ekranda yaşamak isteyenler, televizyon kategorisindeki en zengin ürün çeşidi sunan MediaMarkt farklı avantajlarından yararlanabilecek. Her tüketiciye uygun çeşit şaşırtan fiyatlarla raflarda yer alacak.

EN ZENGİN ÜRÜN GAMI

En fazla izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kupası’nın keyfinin geniş ekran televizyonlarla en üst seviyeye çıkacağını belirten MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu Ülke Genel Müdürü Faruk Kocabaş, “MediaMarkt olarak televizyon kategorisindeki en zengin ürün çeşidimiz ile televizyon satın almak isteyenlerin vazgeçilmez adresi konumunda bulunuyoruz. Televizyon kategorisi hem mağazalarımızda hem de e-ticaret kanalımızda en fazla ilgi gören kategorilerin başında geliyor. Sahip olduğumuz büyük metrekareli mağazalarımız ve alanında uzmanlaşmış satış danışmanlarımızla televizyon satın almak isteyen tüketicileri mağazalarımıza ve online satış sitemize bekliyoruz” dedi.

43 INÇ 4K TV’LER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

MediaMarkt’ta satılan televizyonlarda en çok ilgi gören ekran büyüklüğü 43 inç olurken, en fazla 4K Ultra HD ekran çözünürlüğüne sahip televizyonlar tercih ediliyor. Televizyon ile birlikte satılan aksesuarlarda yüzde 50’ye varan indirim sunan MediaMarkt, satış sonrası kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Tüm ürünlerde ekstra 5 yıl garanti hizmeti veren MediaMarkt, talep eden müşterilere evlerinde servis hizmeti de sunuyor.

(FOTOĞRAF)

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