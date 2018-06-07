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MediaMarkt 68'inci mağazasını açtı

 İSTANBUL'DAKİ 20'nci mağazasını açan MediaMarkt Türkiye genelindeki mağaza sayısını 68'e çıkardı.   Farklı lokasyonlarda daha fazla tüketiciye hizmet vererek, teknolojiyi ve dijital dünyayı ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını...

MediaMarkt 68'inci mağazasını açtı
 İSTANBUL'DAKİ 20'nci mağazasını açan MediaMarkt Türkiye genelindeki mağaza sayısını 68'e çıkardı.  

Farklı lokasyonlarda daha fazla tüketiciye hizmet vererek, teknolojiyi ve dijital dünyayı ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Türkiye elektronik perakende sektöründe 10 senedir hız kesmeden büyümemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul’da 20.mağazamızı tüketicilerimizle buluşturarak toplam mağaza sayımızı 68’e çıkarıyoruz. Her bir yeni mağazamızla Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumumuzu daha da geliştiriyoruz. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

AÇILIŞA ÖZEL KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

MediaMarkt mağazalarında bulunan deneyim alanları sayesinde tüketiciler, son teknoloji ürünleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise oyun severler gaming ürünleriyle bir araya geliyor. 50 bine varan son teknoloji ürün ve 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlayan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün açılışa özel indirimli alışveriş fırsatıyla sunuluyor.

Akıllı telefonlarda yüzde 62’ye, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 25’e, beyaz eşyalarda yüzde 30’a, TV’lerde yüzde 25’e ve aksesuarlarda yüzde 50’ye varan indirimler teknoloji severlerle buluşuyor. Ziyaretçiler kampanyadan 7-15 Haziran tarihleri arasında yararlanabilecek.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

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