Media Markt’ta 2017’de yeni mağazalar yolda

TÜRKİYE’NİN yeni nesil elektronik perakendeciliği alanında hızlı ve istikrarlı büyümesini sürdüren Media Markt, geçtiğimiz yılı sektörün üzerinde, yüzde 19’luk büyüme ile kapattı. Firmanın bu yıl da yatırımlarına devam edeceğini söyleyen Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “2017’de de büyüme trendimizi arttırarak sürdüreceğiz ve tüketicilerimiz için cazip yeni lokasyonlarda mağaza açmaya devam edeceğiz” dedi.

Media Markt’ın geçtiğimiz yıl faaliyetleri ve 2017 hedefleri Ortaköy'deki Radisson Blu Otel’de gerçekleşen basın toplantısı ile paylaşıldı. 2016 yılında elde edilen başarıların temelinde müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaların yer aldığını dile getiren Gökyıldırım, “Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonumuz doğrultusunda, odağımıza hem müşterilerimizi hem çalışanlarımızı hem de tedarikçilerimizi aldık. Bunun sonucunda ise Türkiye’nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen elektronik perakendecisi olduk. 2017’de de, büyüme trendimizi arttırarak sürdüreceğiz ve tüketicilerimiz için cazip yeni lokasyonlarda mağaza açmaya devam edeceğiz” dedi.



YÜZDE 19’LUK CİRO ARTIŞI

Toplantı sonrasında ’ya konuşan Gökyıldırım, geçen yıla hazırlanırken iyi bir strateji belirlediklerini söyledi ve devam etti:

“Bu stratejiyi belirlerken müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından tercih edilmeye öncelik verdik. Bunu sağlamak için çeşitli projeler hazırladık. Sene sonu geldiğinde de ciromuzda yüzde 19’luk bir artışa ulaştık. Toplam pazardan daha büyük bir büyüme kat ettiğimizi gördük. 9 tane yeni mağaza açtık. Çoklu kanal yatırımları için pek çok çalışmamız oldu. E-ticaret konusunda önemli çalışmalar yaptık. Müşterilerimize internetten ürün satıp alıp mağazadan teslim alma, mağazalarımızdaki kiosklardan internet ürün gamımızı görme olanağı tanıdık. Çalışanlarımıza tabletler verdik. Türkiye’de ilk kez elektronik fiyat etiketlerini mağazalarımıza taşıdık.”



TALEP PLANLAMA ALANINDA YATIRIM

Talep planlama konusunda da yatırımlar yaptıklarını belirten Gökyıldırım, “Böylece önümüzdeki dönemin talebini doğru planlayarak doğru ürünleri, doğru zamanda ve doğru mağazalarda bulundurabildik. Personellerimize hem onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak hem de ürünleri daha iyi tanımalarını sağlayacak eğitimler verdik. Mağazalarımızı inovasyon ürünleriyle donattık” diye konuştu.



2017’DE YENİ NESİL PERAKENDECİLİK ÖN PLANDA

Bu yıl yeni nesil elektronik perakendeciliği ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Gökyıldırım, “Burada yaptığımız araştırmalar ve anketler neticesinde 4 ana trend belirledik. Bunlardan ilki müşteri deneyimi. Çünkü müşterimiz doğru hizmet almak, güzel mağazalar görmek ve bilgili personelle karşılaşmak istiyor. İkinci trend büyük veri yönetimi. Burada da elimizdeki bütün veriyi toplayıp karar destek mekanizmalarından da destek alarak doğru adımlar atıp, doğru hizmetler vermeye çalışıyoruz. Üçüncüsü tek noktadan hizmet almak. Alınan ürünle ilgili her türlü hizmeti tek noktadan çıkarma konusunda çalışmalarımız var. Dördüncü olaraksa çoklu kanala yatırım yapıyoruz. İnternet sitemizi doğru bir şekilde bütün kanallarımıza bağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“TÜRKİYE PAZARININ ÖNEMİNE VE BÜYÜKLÜĞÜNE İNANIYORUZ”

Türkiye pazarının önemi ve büyüklüğüne inandıklarını vurgulayan Gökyıldırım, 10 yıl boyunca yaptıkları yatırımlara bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

(FOTOĞRAF)