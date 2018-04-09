Media Markt Startup Challenge Projesi ile perakendeye yön verecek

MEDIA Markt, Türkiye’deki girişim ekosistemine fırsatlar sunmayı hedefleyen projesi 'Startup Challenge' ile geleceğin perakende deneyiminde fark yaratacak girişimcileri arıyor.

MediaMarkt, Türkiye’de başlattığı 'Media Markt Startup Challenge' projesiyle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri arıyor. Avrupa’daki 50 yıllık tecrübesini sürekli inovasyona dönüştüren şirket, perakende sektöründe fark yaratacak, inovatif fikir ve uygulamaları hayata geçirmek üzere Türkiye’deki girişimcilerle buluşuyor.

"DÜNYADAKİ TÜM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Müşterilerin dijital gelişmeler ve yeni teknolojilerle buluştukları bir deneyim merkezi olma hedefiyle yatırımlarına devam ettiklerini belirten Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Ziyaretçilerimizin satın almaya dönüşecek karar süreçlerinde onlara yardım etmek ve geçirdikleri zamanı teknolojik bir deneyime dönüştürmek için dünyada var olan tüm dijital gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişmelerden Türkiye’de uygulanabilir olabilecekleri ise iş süreçlerimize en doğru şekilde adapte ederek perakende dünyasına yön veriyoruz. Bununla yetinmeyerek Türkiye’deki girişim ekosistemine güveniyoruz. Media Markt Startup Challenge projemizin ülkemizdeki hedef ve vizyonumuzu destekleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Türkiye’de güçlü bir ekosisteme sahip olan girişimcileri destekleyerek sektöre yön verecek dünya çapında çözümlerin çıkacağına inanıyoruz” dedi. Media Markt’ın bulunduğu tüm ülkeler içerisinde ilk kez yerel bir girişimcilik programının başladığına dikkat çeken Gökyıldırım, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine duydukları güveni belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DAMGA VURACAK

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen, geliştirdikleri inovatif fikir ve uygulamalarla yaratıcı çözümler sunan tüm girişimler, 20 Nisan 2018'e kadar 'media markt start up challenge' web sitesine tıklayarak projeye başvuru yapabilecek. Tüm başvurular değerlendirilerek, kriterlere en uygun görülen 10 girişim 7 Mayıs 2018’de gerçekleşecek Media Markt Startup Challenge Day’de sunum yapacak ve jürinin belirleyeceği ilk 3 girişim ödüllendirilecek.

FİNALE KALAN GİRİŞİMLERE BÜYÜK ÖDÜLLER

Birinci seçilen girişim, Media Markt Türkiye’nin bağlı olduğu Media Markt Saturn Retail Group ve Plug&Play işbirliğiyle düzenlenen Avrupa’nın önde gelen girişimcilik yarışmalarından Retailtech Hub Programı’nın 2018 Haziran ayında Münih’te düzenlenecek final sunumlarına katılım hakkı ve girişimini final günü anlatma fırsatı kazanacak. Bununla birlikte finale kalan tüm girişimlerin geliştirdikleri fikirlerin, Media Markt Türkiye mağazalarında pilot olarak uygulanması hedefleniyor.

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